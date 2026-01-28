Turquía insta a EEUU a resolver las disputas con Irán una a una

ANKARA, 28 ene (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía instó el miércoles a Estados Unidos a resolver sus disputas con Irán "una por una" en lugar de a través de un amplio acuerdo, y dijo que esto evitaría humillar a los cargos iraníes, y añadió que Teherán estaba listo para sobre su programa nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que Washington tenía una "armada" que se dirigía hacia Irán, pero esperaba no tener que usarla, mientras renovaba las advertencias a Teherán contra el asesinato de manifestantes o la reanudación de su programa nuclear.

Teherán reprimió brutalmente las protestas antigubernamentales este mes, lo que provocó la muerte y la detención de miles de personas. Las autoridades culparon de los disturbios a "terroristas armados y alborotadores" vinculados a los enemigos de Irán, Estados Unidos e Israel. Los grupos de derechos humanos describen las protestas como las mayores desde la revolución de 1979.

En comentarios a Al Jazeera, el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, reiteró que Turquía se oponía a cualquier intervención extranjera o ataque contra Irán, y dijo que sería "un error volver a empezar la guerra".

"Mi consejo siempre a los amigos estadounidenses: cierren los expedientes uno por uno con los iraníes. Empiecen por el nuclear, ciérrenlo, luego el otro, luego el otro", dijo Fidan.

"Si los ponen todos como un paquete, será muy difícil de digerir para nuestros amigos iraníes", dijo. "A veces puede parecer humillante para ellos. Será muy difícil de explicar no solo a ellos mismos, sino también a los dirigentes".

En junio, Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares iraníes en un contexto de aumento de la tensión regional con Israel por la guerra de Gaza. Las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán —que, según Irán, tiene fines pacíficos— han avanzado poco.

Turquía, miembro de la OTAN que comparte frontera con Irán, ha dicho que se ha puesto en contacto con responsables estadounidenses e iraníes. Ankara ha afirmado que debe permitirse a Teherán gestionar sus asuntos internos por sí mismo, advirtiendo de que cualquier desestabilización superaría la capacidad de gestión de la región en estos momentos.

Fidan también ha dicho que Israel sigue considerando la posibilidad de atacar Irán. (Información de Tuvan Gumrukcu; edición de Daren Butler y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)