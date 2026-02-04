Turquía: Kanté firmó para Fenerbahce

Kanté, de 34 años, arribó al Fenerbahce procedente del Al-Ittihad en una operación que debió completarse el pasado lunes 2, pero se retrasó porque el equipo turco acusó al club saudita de introducir incorrectamente la información de la transacción en el software específico de la FIFA, impidiendo que se completara en el plazo previsto.

El asunto se resolvió en la víspera tras la mediación de la FIFA, según varias fuentes.

El propietario del Fenerbahce, Sadettin Saran, también agradeció al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "su inquebrantable apoyo, que permitió la exitosa conclusión de este acuerdo".

Tras dos años y medio en Al-Ittihad, el mediocampista se unirá al segundo equipo de la liga turca, conocido por el ambiente intenso de su estadio, el Sukru Saracoglu de Estambul, tras su paso por Boulogne y Caen (Francia) y por Leicester y Chelsea (Inglaterra).

Kanté, que suma 2 goles en los 65 partidos que disputó con Francia, firmó un contrato hasta junio de 2028 con Fenerbahce y sueña con ser convocado por los "Bleus" para disputar el Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. (ANSA).