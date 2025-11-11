Turquía.- La Fiscalía pide 2.000 años de prisión para Ekrem Imamoglu, destituido alcalde de Estambul y rival de Erdogan

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de la ciudad turca de Estambul ha pedido este martes una pena de más de 2.000 años de prisión contra el destituido alcalde de la localidad, Ekrem Imamoglu, que ha sido imputado por corrupción y se encuentra ya condenado por haber insultado al fiscal jefe de la ciudad, Akin Gurlek.

Ahora, el propio Gurlek, al que Imamoglu acusó de actuar contra figuras opositoras mediante la apertura de investigaciones con presuntas motivaciones políticas, ha indicado en un comunicado que los cargos incluyen casi 4.000 páginas y afectan a unos 400 sospechosos.

Así, ha solicitado una pena de 2.352 años contra el edil suspendido y rival del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por encabezar una amplia red criminal, según informaciones recogidas por la cadena de televisión TRT Haber.

Así, ha especificado que de esas 400 personas más de un centenar se encuentran ya bajo custodia, si bien Imamoglu ha sido descrito como el "fundador y líder de la organización" supuestamente criminal.

Este mismo martes, su padre Hasan Imamoglu y su hijo Selim han acudido a declarar ante la Policía en el marco del caso de corrupción abierto en su contra. Ambos tienen prohibido salir del país.

Sin embargo, la oposición, con el Partido Republicano del Pueblo (CHP) a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso de Imamoglu como uno de los principales ejemplos debido a su ascendiente en la política nacional y sus aspiraciones de vencer al presidente del país en las urnas.

La detención de Imamoglu provocó numerosas protestas en el país en medio de las acusaciones contra el Gobierno sobre su presunta influencia en el sistema judicial por motivos electoralistas. Desde su arresto, las autoridades han detenido a decenas de miembros del CHP, altos cargos de la Alcaldía de Estambul y de otros municipios del país.