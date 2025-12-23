Turquía: Muere el jefe del Estado Mayor libio en accidente aéreo

El premier libio del gobierno de Trípoli, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, declaró que el jefe del Estado Mayor al-Haddad murió en el "accidente" aéreo en Turquía.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, había confirmado poco antes la pérdida de contacto con la aeronave, un Falcon con cinco personas a bordo que se dirigía a Trípoli.

Yerlikaya anunció a través de su cuenta en la red social X que el contacto con el avión se perdió a las 20:52 hora local.

Las autoridades turcas localizaron el lugar del accidente y las fuerzas de seguridad llegaron a los restos, iniciando operaciones de búsqueda y rescate para determinar el paradero de los cinco ocupantes, informó la prensa turca.

Expertos sugieren que una falla eléctrica crítica podría ser la causa preliminar de la tragedia.

Se informó que la tripulación emitió una señal de socorro y solicitó un regreso de emergencia al aeropuerto de Ankara tras sufrir una grave falla técnica.

Los pilotos habrían iniciado un procedimiento de descarga de combustible en preparación para un aterrizaje de emergencia, pero no lograron completar la maniobra.

La investigación se centrará en determinar el momento exacto de la detonación, esclareciendo si la explosión ocurrió en el aire durante la descarga de combustible o inmediatamente después del impacto contra el suelo.

Según la prensa, las agencias gubernamentales turcas continúan coordinando los esfuerzos para esclarecer todas las circunstancias del accidente. (ANSA).