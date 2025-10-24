Turquía: Mueren catorce migrantes tras hundirse una embarcación en el mar Egeo frente a las costas de Turquía

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos catorce migrantes han muerto este viernes a causa del hundimiento de una embarcación en aguas del mar Egeo frente a la ciudad turca de Bodrum, situada en la provincia de Mugla (suroeste), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.

La oficina del gobernador de Mugla ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que el incidente ha tenido lugar en una zona rocosa de la costa, donde fue rescatado con vida un hombre de nacionalidad afgana que iba a bordo de la embarcación.

"Esta persona afirmó que se hicieron a la mar en un bote de agua que sufrió una fuga y se hundió en unos diez minutos", ha dicho, antes de agregar que en la embarcación iban al menos 18 personas, con catorce cadáveres y un segundo superviviente hallados hasta el momento por los equipos de búsqueda y rescate.

"Las labores de búsqueda y rescate de otros migrantes irregulares considerados como desaparecidos continúan con cuatro embarcaciones de la Guardia Costera, un equipo especial de buceo de la Guardia Costera y un helicóptero bajo coordinación del Mando de la Guardia Costera", ha zanjado la oficina del gobernador.

La ruta del mar Mediterráneo oriental es usada por migrantes para intentar llegar a costas europeas desde Turquía, a menudo tras llegar al país desde Oriente Próximo y Asia central, con más de 2800 muertos y desaparecidos en la misma desde 2014, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).