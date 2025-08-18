Turquía: Mueren cuatro migrantes por un naufragio frente a las costas de Turquía

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos cuatro migrantes han muerto por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la región turca de Esmirna, en el mar Egeo, según la Guardia Costera de Turquía, que ha confirmado la búsqueda de un número indeterminado de desaparecidos.

Las autoridades recibieron las primeras alertas en torno a las 2.00 (hora local). Los migrantes habían caído al agua desde la barca hinchable, pero los guardacostas sólo lograron recuperar con vida a dos personas.

Otros cuatro migrantes han sido hallados sin vida, ha indicado la Guardia Costera, que mantiene abierta una operación de rastreo porque, según el testimonio de los supervivientes, había más personas a bordo de la embarcación.

El mar Mediterráneo, donde se engloba el Egeo, está considerado la ruta migratoria más mortífera del mundo y en su zona este acumula más de 130 fallecidos sólo este año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).