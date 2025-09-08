Turquía: mueren dos policías en un ataque contra una comisaría en el oeste de Turquía

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos policías turcos han muerto y otros dos han resultado heridos este lunes en un ataque perpetrado contra una comisaría en la provincia de Esmirna, situada en el oeste del país, tal y como han confirmado las autoridades del país euroasiático. El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, ha dicho en su cuenta en la red social X que el ataque ha sido perpetrado contra una comisaría en el distrito de Balçova, antes de indicar que uno de los heridos se encuentra en estado "grave", sin más detalles sobre su estado de salud. Asimismo, ha resaltado que el sospechoso, un adolescente de 16 años, ha sido detenido por las fuerzas de seguridad. "Hay una investigación en marcha. El público será informado del desarrollo de la misma", ha asegurado Yerlikaya, quien ha trasladado además sus condolencias por el suceso.