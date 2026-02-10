Turquía no prevé retirar sus tropas de Siria

"Seguimos tomando las precauciones necesarias", declaró el general turco, dando a entender que Ankara no tiene intención de revisar su presencia militar en el norte de Siria a corto plazo.

"No tenemos planes de retirarnos ni de abandonar Siria en este momento", declaró Guler, citado por al-Monitor. "La decisión corresponde a la República de Turquía y no tendrá en cuenta lo que digan otros. Actualmente no hay ninguna decisión al respecto", añadió.

Las declaraciones de Guler se producen tras el acuerdo del 30 de enero entre Damasco y las fuerzas kurdas sirias. El acuerdo prevé la futura integración, al menos en teoría, de las fuerzas kurdas en el llamado nuevo ejército del gobierno sirio, compuesto en gran parte por antiguas milicias árabes sirias fuertemente antikurdas apoyadas por Ankara.

Según estimaciones no oficiales, al menos 10.000 soldados turcos están desplegados en el norte de Siria.

La presencia militar de Ankara se remonta a 2016 con la Operación Escudo del Éufrates, que oficialmente formaba parte de la guerra contra el ISIS, pero que, en realidad, tenía como objetivo bloquear la expansión territorial de las fuerzas sirio-kurdas.

En 2018, las tropas turcas también invadieron el noroeste de Siria en una operación que condujo a la limpieza étnica de los kurdos en el antiguo enclave de Afrín. Desde 2017, Turquía también mantiene un contingente en la región de Idlib en virtud de los acuerdos de partición negociados con Rusia e Irán.

