Turquía participará en la fuerza internacional para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Turquía han informado este viernes de que las Fuerzas Armadas del país están "preparadas" para sumarse a la fuerza internacional en la Franja de Gaza ahora que ha entrado en vigor el alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado que las tropas "tienen experiencia a la hora de establecer y mantener la paz" y, además, están "preparadas para llevar a cabo cualquier misión que se les confíe" en estos momentos, según ha recogido la cadena de televisión TRT. Así, ha confirmado que Ankara formará parte de la fuerza internacional que será desplegada en la zona, tal y como señala uno de los puntos del acuerdo, y ha indicado que el objetivo será "supervisar que se pone en marcha el alto el fuego".

"Hasta la fecha, las fuerzas turcas han participado en muchas misiones internacionales de este tipo en diversas partes del mundo", ha recalcado.

"Las fuerzas turcas cuentan con reconocimiento por parte de todas las partes implicadas a la hora de abordar estas misiones, por las que han recibido elogios sobre su profesionalidad y forma justa de abordar estas cuestiones", ha zanjado.

El jueves, el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Ankara supervisaría "de cerca" la aplicación del acuerdo y afirmó que "seguirá contribuyendo al proceso". Además, aplaudió el papel de los otros dos mediadores, Qatar y Egipto, a los que describió como "países hermanos" que "brindaron un apoyo significativo para alcanzar un acuerdo" tras más de dos años de ofensiva militar de Israel contra Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás y otras facciones palestinas.