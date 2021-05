Turquía pide el fin de los "despreciables ataques" de Israel y que la ONU "ponga fin a esta atrocidad"

Moscú asegura que "hace los esfuerzos pertinentes" para lograr una reducción de las tensiones

MADRID, 13 May. 2021 (Europa Press) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado el fin "inmediato" de los "despreciables ataques" por parte de Israel contra la mezquita de Al Aqsa y los musulmanes, así como que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervenga para "poner fin a esta atrocidad".

"Las acciones de Israel, que van contra las decisiones de las organizaciones comunes de la Humanidad, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional y todos los valores humanos, deben detenerse de forma inmediata", ha dicho Erdogan.

El mandatario ha resaltado en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter que, "de lo contrario, ninguna persona sobre la tierra tendrá confianza alguna en las organizaciones o normas internacionales".

"A menos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ponga fin a esta atrocidad a través de medidas inmediatas y efectivas, significará que acepta de forma incondicional la fraudulenta situación que describimos como 'el mundo es más grande que cinco'", ha subrayado.

Erdogan ha hecho así referencia a las críticas de Ankara a los cinco países que cuentan con derecho a veto en el organismo internacional y a sus llamamientos a que éste sea expandido para reflejar la nueva situación internacional e incluir a países que han ganado peso durante las últimas décadas.

"No debe olvidarse que Jerusalén es el mundo entero y que los musulmanes son toda la Humanidad", ha remachado Erdogan en su mensaje, en el que aparece además un dibujo de la mezquita de Al Aqsa, tercer lugar más sagrado para los musulmanes

Turquía se ha mostrado muy crítico con Israel ante la represión de las protestas de las últimas semanas en Jerusalén Este, incluida la irrupción de agentes en la Explanada de las Mezquitas y la mezquita de Al Aqsa, condenas repetidas por parte de otros países de la región.

En este sentido, el rey Salmán de Arabia Saudí ha vuelto a condenar las acciones israelíes en Jerusalén y ha mostrado su apoyo a los palestinos, en el marco de una conversación con el primer ministro de Pakistán, Imran Jan, según ha informado la agencia estatal saudí de noticias, SPA.

El propio Jan ha reclamado a la comunidad internacional que actúe para poner fin a la situación, tras la muerte de más de 80 personas en la Franja de Gaza y siete en Israel, incluida una ciudadana india.

Por su parte, el rey Abdalá II de Jordania ha anunciado el envío de ayuda médica urgente a Cisjordania y la Franja de Gaza para dar apoyo a la respuesta de las autoridades ante la gran candtidad de víctimas, tal y como ha recogido el diario jordano 'The Jordan Times'.

Moscú busca un alto el fuego

En este contexto, el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha subrayado que Moscú está trabajando para intentar lograr un cese de las hostilidades, algo en lo que también están sumidas las autoridades egipcias, sin éxito por el momento.

"Diferentes países hacen esfuerzos. Todos utilizan sus contactos para inducir a las partes a la moderación, a poner fin a las acciones que provocan un rápido aumento de víctimas civiles. Rusia también hace los esfuerzos pertinentes, realiza contactos al respecto", ha señalado, según la agencia rusa de noticias Sputnik.

Así, Peskov ha desvelado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantendrá este mismo jueves una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, de cara a la nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU prevista para este viernes para abordar la situación.

El ministro de Defensa israelí, Benjamin Gantz, incidió el miércoles en que las operaciones continuarán y que el país "no se prepara para un alto el fuego". "Ahora mismo no hay fecha de finalización para la operación", dijo, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Únicamente cuando logremos una calma total podremos hablar sobre calma", sostuvo. "No escucharemos discursos moralistas contra nuestro deber de proteger a los ciudadanos de Israel", zanjó Gantz, quien era jefe del Ejército israelí durante la operación 'Margen Protector' de 2014.

De hecho, el portavoz del Ejército de Israel, Hidai Zilberman, ha asegurado que este jueves se presentará un plan para una posible invasión de la Franja de Gaza, propuesta que podría ser aprobada durante la jornada. El Gobierno autorizó el lunes una campaña de bombardeos, descartando por el momento una incursión.

Los enfrentamientos son los de mayor envergadura desde la operación 'Margen Protector', que se saldó con la muerte de 66 soldados y cinco soldados israelíes, así como más de 2.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, según los datos recogidos por Naciones Unidas, y que concluyó con un acuerdo de alto el fuego pactado con la mediación de Egipto.

Los nuevos enfrentamientos han estallado después del aumento de las tensiones en Jerusalén, al alza por las órdenes de desahucio de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, que se recrudecieron durante los últimos días para protestar contra la represión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, que dejaron cientos de palestinos heridos.

Las tensiones aumentaron el domingo, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron nuevamente en la Explanada de las Mezquitas --lugar conocido como Monte del Templo por los judíos-- y lanzaron gases lacrimógenos incluso en el interior de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.

En respuesta, Hamás lanzó varios proyectiles contra Jerusalén y sus alrededores, tras varias advertencias a Israel sobre la represión policial, lo que llevó a Israel a responder con una campaña de bombardeos contra el enclave, a la que las facciones palestinas han respondido incrementando sus disparo de cohetes.

Europa Press