Turquía propone un "contacto directo" entre Rusia y Ucrania en Estambul

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan propuso este martes "facilitar un contacto directo" en Estambul entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego "justo y duradero".

Erdogan, que participó en una videoconferencia de 35 países que apoyan a Ucrania, recalcó que está en contacto con ambas partes en conflicto, según un comunicado divulgado en X.

En la reunión, Erdogan dijo que Turquía seguía con sus "esfuerzos diplomáticos para facilitar un contacto directo entre las partes para lograr lo antes posible una paz justa y duradera".

"Negociaciones directas entre las partes podrían celebrarse en Estambul. Turquía está en contacto con las partes ucraniana y rusa con este propósito", añade la nota.

Según Erdogan, "un alto el fuego que abarque las infraestructuras energéticas y portuarias podría constituir un entendimiento capaz de crear las condiciones favorables para la negociación de un acuerdo de paz global entre las partes".

El mandatario turco recibió la semana pasada al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Ankara y se entrevistó el lunes por teléfono con su par ruso Vladimir Putin.

Pese a ser miembro de la OTAN, Turquía no aplica las sanciones occidentales contra Rusia y ha conseguido preservar sus vínculos tanto con Moscú como con Kiev.

ach/liu/meb/an