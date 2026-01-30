Turquía recibe al canciller iraní con la esperanza de rebajar tensión con EE. UU

El canciller iraní Abás Araqchi se reunió este viernes en Estambul con su homólogo turco, Hakan Fidan, quien busca evitar un eventual ataque de Estados Unidos en el vecino Irán, susceptible de desestabilizar la región.

Es la primera visita al extranjero de Araqchi desde que estalló la oleada de protestas en Irán, ocurrida entre diciembre y enero y reprimida por el régimen.

En las manifestaciones murieron más de 6.400 personas, según un balance de la oenegé Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), radicada en Estados Unidos.

El viaje se produce en un contexto muy tenso para el gobierno iraní, dado el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en Oriente Medio y la decisión de la Unión Europea de incluir a los Guardianes de la Revolución, su ejército de élite, en la lista de organizaciones terroristas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "espera no tener que utilizar" la fuerza naval contra Teherán, desplegada tras la violenta represión de las protestas, e Irán advirtió que atacaría "instantáneamente" a los portaviones y bases estadounidenses en la región en caso de ataque.

Turquía, un miembro de la OTAN que mantiene unas sólidas relaciones con Irán, desea evitar una escalada militar a las puertas de su territorio, que podría desencadenar además un nuevo flujo de migrantes a través de los 550 km de frontera que comparte con la República Islámica.

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, propuso este viernes a su par iraní, Masud Pezeshkian, intervenir como "facilitador" entre Teherán y Washington "para apaciguar tensiones y resolver problemas", indicó en un comunicado la presidencia turca.

En respuesta, Pezeshkian señaló que solo se puede emprender la vía diplomática si Washington deja de amenazar a su país, indicó la presidencia iraní.

"El éxito de cualquier iniciativa diplomática depende de la buena voluntad de las partes implicadas en el abandono de acciones beligerantes y amenazadoras en la región", le dijo Pezeshkian a Erdogan por teléfono.