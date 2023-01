Turquía reitera que "no es posible" ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN si no cumple sus "obligaciones"

El Gobierno de Turquía ha reiterado este martes que "no es posible" ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN mientras no "cumpla sus obligaciones", ante las trabas de Ankara a su entrada en la Alianza al considerar que Estocolmo no está cumpliendo los requisitos acordados por las partes durante la cumbre en Madrid.

"Si Suecia cumple sus obligaciones, nos sentaremos y hablaremos, pero ahora mismo no es posible que digamos 'sí' a la entrada de Suecia en la OTAN", ha manifestado el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.

Así, ha incidido en que Ankara "quiere que la OTAN se expanda" y ha subrayado que "puede entender las preocupaciones de seguridad de Finlandia y Suecia (...), pero no es aceptable que no se satisfagan las preocupaciones de seguridad de Turquía".

Cavusoglu ha denunciado la "intensa presencia" del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Suecia y Finlandia, "especialmente en Suecia". "No es sólo presencia, es que están muy activos", ha manifestado, tal y como ha recogido el diario turco 'Milliyet'.

"Nos sentamos, negociamos y firmamos un documento tripartito según el cual estos dos países detendrían sus actividades. De forma abierta y clara. No queremos ni más, ni menos. Finlandia no tiene un problema tan grande, han dado pasos y han dicho que darán pasos, pero en lo relativo a Suecia (...) las actividades continúan", ha explicado.

En este sentido, ha hecho hincapié a que "parece que hace falta voluntad política" y ha denunciado las "últimas provocaciones" del PKK en Suecia, en referencia a las recientes manifestaciones contra el Gobierno turco en el país europeo.

"Hemos dicho desde el principio que tenemos un punto de vista más positivo sobre Finlandia, pero la OTAN quiere asumir el proceso de forma conjunta. Ambos países lo quieren así", ha señalado, antes de incidir en que Ankara no quiere "evitar" la "lucha antiterrorista" por parte de la OTAN.

