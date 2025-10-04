Turquía repatriará a 36 ciudadanos tras la interceptación israelí de la flotilla de ayuda a Gaza

Turquía indicó que 36 de sus ciudadanos deberían regresar a su país el sábado por la tarde a bordo de un vuelo especial, tras la interceptación por parte de las fuerzas israelíes de la flotilla internacional con ayuda para Gaza.

"Esperamos que 36 de nuestros ciudadanos que se encontraban a bordo de los barcos de la flotilla Global Sumud, interceptados por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, regresen a nuestro país esta tarde en un vuelo especial", declaró en X el portavoz del Ministerio turco de Relaciones Exteriores, Oncü Keçeli, que matizó que aún no se determinó cuántas personas serán repatriadas.

Según dijo, en principio también habrá ciudadanos de terceros países a bordo de ese vuelo.

Turquía calificó la interceptación israelí como "un acto de terrorismo" y, el jueves, anunció haber abierto una investigación después de que las fuerzas israelíes arrestaran a ciudadanos turcos que se encontraban a bordo de la flotilla.

Israel deportó el viernes a los primeros de cientos de detenidos de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, poco después de interceptar el último barco de ese grupo de activistas.

La flotilla Global Sumud ("resiliencia" en árabe) partió en septiembre de Barcelona con activistas como Greta Thunberg y personalidades políticas, con intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

Sin embargo, Israel impone un bloqueo naval alrededor de este enclave, donde desde hace casi dos años libra una guerra contra Hamas, desatada tras el ataque de ese movimiento islamista palestino a territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La Marina israelí empezó el miércoles a interceptar barcos y a detener a sus cientos de activistas, procedentes de decenas de países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México o España.

