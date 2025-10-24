Turquía retiene a Zeytin, el bebé gorila hallado en aeropuerto, porque no puede determinar su origen

Zeytin, el bebé gorila descubierto en una caja de madera a finales de diciembre pasado en el aeropuerto de Estambul, permanecerá finalmente en Turquía porque las autoridades no han podido establecer su origen, anunció la Dirección de Protección de la Naturaleza y Parques Nacionales.

El primate, de apenas cinco meses en ese momento, estaba encerrado en la bodega de un avión que viajaba de Nigeria a Tailandia, y Ankara pensaba enviarlo de regreso al país africano, que lo reclamaba.

Pero el viernes, la dirección encargada de velar por su destino explicó que los análisis genéticos revelaron que Zeytin no provenía de Nigeria.

"Las pruebas de ADN realizadas bajo la coordinación del laboratorio de genética de la Universidad de Ankara concluyeron que Zeytin es un gorila occidental de llanura y que su país de origen no es Nigeria", indicó la Dirección en un comunicado, sin poder precisar de dónde proviene.

Aunque Nigeria había reclamado el regreso del gorila en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción (CITES), Turquía invoca el mismo tratado para justificar su permanencia en el país.

"De acuerdo con las directrices de la CoP 19 (decimonovena conferencia de las partes), se decidió que Zeytin permanecería en un zoológico de Turquía, en buenas manos que sabrán cuidarlo adecuadamente", afirmó la dirección de la Naturaleza.

El bebé gorila no contaba con ningún certificado de origen cuando fue descubierto. Turquía había aceptado enviarlo de regreso a condición de que Nigeria se comprometiera a protegerlo de cualquier tráfico, afirman las autoridades.

Es la primera vez que un gorila es interceptado en el aeropuerto de Estambul.

Zeytin, que pesaba 9,4 kilos a su llegada al zoológico, donde se le aloja en un espacio abierto, alcanzaba los 16 kilos y 80 cm de altura cuando la AFP lo visitó a mediados de septiembre.

Según Traffic, una ONG británica especializada en la protección de la fauna salvaje, el comercio de bebés de grandes simios está en aumento.

Cada vez más compradores buscan convertirlos en mascotas o utilizarlos en zoológicos, circos, espectáculos o en redes sociales.

Los bebés gorilas son particularmente codiciados "por ser muy manejables y fáciles de transportar", subraya Traffic.

