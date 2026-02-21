Turquía revisa prácticas de tratamiento de datos de seis plataformas en línea destinadas a niños

Estambul, 21 feb (Reuters) - La autoridad de protección de datos de Turquía anunció el viernes por la noche que inició una revisión de seis importantes plataformas de redes sociales para evaluar cómo gestionan los datos personales de los niños

En un comunicado, la Autoridad de Protección de Datos Personales dijo que la medida tiene como objetivo proteger a los niños de los riesgos potenciales en los entornos digitales y examinará las prácticas de tratamiento de datos y las medidas de seguridad en las plataformas de redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X y Discord. (Reporte de Ezgi Erkoyun; edición de Sharon Singleton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)