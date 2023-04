Turquía rivalizará con Reino Unido-Irlanda por la EURO 2028 y con Italia por la de 2032

La UEFA confirmó este miércoles que ha recibido tres candidaturas para albergar las Eurocopas de los años 2028, cita para la que pugnarán la conjunta de Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales) e Irlanda con Turquía, y 2032, con el proyecto turco y la de Italia.

"La UEFA quisiera agradecer a todas las federaciones nacionales por enviar sus expedientes. En los próximos meses, la administración de la UEFA evaluará cada una de las candidaturas y el Comité Ejecutivo votará en octubre quién se ha ganado el derecho a albergar ambas ediciones", señaló el organismo continental.

La Eurocopa Masculina no viaja a las Islas Británicas desde que se celebrase exclusivamente en 1996 en Inglaterra, país que acogió el año pasado la EURO Femenina, mientras que no se celebra en Italia, actual campeona continental, desde 1980. Turquía no ha albergado nunca esta cita, por la ya fue candidata para la edición de 2024, perdiendo con Alemania.

Europa Press