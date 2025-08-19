LA NACION

Turquía traslada a EEUU su disposición de ayudar para lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania

Presidente de Ucrania
Turquía traslada a EEUU su disposición de ayudar para lograr un acuerdo entre Rusia y UcraniaATTILA KISBENEDEK - AFP

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha trasladado a su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, la voluntad de Ankara para colaborar en los esfuerzos para lograr una paz justa entre Ucrania y Rusia. Fidan ha expresado que Turquía está dispuesta a brindar todo tipo de apoyo, según fuentes diplomáticas citadas por la agencia oficial Anatolia, que han confirmado también otras conversaciones con los ministros de Exteriores de Alemania y Reino Unido.

El Departamento de Estado norteamericano, por su parte, ha informado en un comunicado de que Rubio y Fidan han hablado de "las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania", aún por concretar. Ambos estarían de acuerdo "en la necesidad de acabar la guerra y frenar las muertes".

Turquía ha sido durante estos años un mediador clave entre Rusia y Ucrania, toda vez que ha mantenido contactos con ambos países, e incluso ha servido de sede para varias reuniones directas entre las partes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aspira ahora a elevar estas discusiones al máximo nivel, de tal manera que pueda haber un cara a cara entre los mandatarios de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Rusia, Vladimir Putin.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha abogado este martes en una entrevista en la cadena TF1 por que Europa acoja esta cita y, aunque planteó la ciudad suiza de Ginebra como primera opción, también admitió que Turquía ya había acogido otros encuentros.

