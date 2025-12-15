Turquía.- Turquía derriba un dron "fuera de control" en el mar Negro

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Turquía ha anunciado este lunes que ha derribado un dron "fuera de control" en el mar Negro que se aproximaba hacia su espacio aéreo, sin que por ahora se conozca el origen de la aeronave, en medio de las tensiones por el aumento del cruce de ataques entre Ucrania y Rusia contra embarcaciones en la zona. El Ministerio de Defensa turco ha detectado y rastreado un objeto aéreo, como parte de sus "procedimientos rutinarios", y para garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto sus cazas como los de la OTAN "han recibido una misión de reacción de alarma", según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X. "Se ha determinado que el objeto era un vehículo aéreo no tripulado que había perdido el control. Para evitar consecuencias negativas, ha sido derribado en una zona segura, fuera de zonas pobladas", ha señalado la cartera ministerial.