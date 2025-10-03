Turquía: Turquía detiene en Estambul a un detective privado sospechoso de trabajar para el Mossad de Israel

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este viernes a un detective privado sospechoso de trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel, en una operación llevada a cabo en la ciudad de Estambul (noroeste). Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, han señalado que la Organización Nacional de Inteligencia (MIT, por sus siglas en turco) ha detenido al individuo, identificado como Serkan Cicek, quien habría admitido haber llevado a cabo operaciones de vigilancia sobre palestinos en Estambul.

Así, los servicios de Inteligencia turcos han indicado que Cicek, cuyo nombre real es Muhammet Fatih Keles, habría cambiado de identidad tras endeudarse y fundar una empresa privada llamada Pandora Detective Agency. El hombre habría trabajado con Musa Kus, condenado a 19 años de cárcel en el país por espionaje a favor de Israel.

El hombre habría sido contactado por el Mossad para que llevara a cabo labores de vigilancia durante cuatro días a un palestino residente en Basaksehir, actividades por las que recibió US$4000 (alrededor de 3405 euros) en criptomonedas y que, sin embargo, no podría haber completado al no localizar al hombre en su vivienda.

Las autoridades turcas han anunciado la detención durante los últimos años de varias personas sospechosas de trabajar para el Mossad o de entregar información a Israel a cambio del pago de diversas sumas de dinero, sin que el Gobierno israelí se haya pronunciado sobre ninguno de estos casos.