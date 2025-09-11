Turquía: Turquía se incauta de varios medios de comunicación en una operación antifraude

LA NACION

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Turquía han lanzado este jueves una macro operación contra un conglomerado empresarial que ha implicado la expropiación de varios medios de comunicación, entre ellos las cadenas Haberturk and Show TV, que pasan ahora a estar bajo control del Estado.

La Fiscalía acusa a la firma Can Holding de presuntas actividades de fraude, evasión fiscal y blanqueo de capitales, lo que salpica a 121 compañías de diversos sectores, entre ellos energía, sanidad, educación e información, según la agencia de noticias oficial Anatolia.

La investigación ha derivado además en una decena de órdenes de arresto contra otras tantas personas, incluidos directivos de la compañía matriz que habrían participado en una supuesta trama para ocultar movimientos fraudulentos de dinero.

En el caso de las cadenas controladas ahora por un fideicomiso, la emisión ha seguido con normalidad este jueves. La lista de empresas vinculadas a Can Holding incluye también una televisión de Bloomberg y la prestigiosa Universidad Bilgi de Estambul.

