Turquía.- Un avión de carga del Ejército de Turquía se estrella en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Un avión de carga del Ejército de Turquía se ha estrellado este martes en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, según ha confirmado el Ministerio de Defensa turco, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o sobre las causas del siniestro.
La cartera ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X que "un avión militar de carga C-130 que iba de Azerbaiyán a Turquía se ha estrellado en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán", antes de asegurar que ya hay esfuerzos de búsqueda y rescate en marcha "en coordinación" con las autoridades de ambos países.
Por el momento, las autoridades de Azerbaiyán y Georgia no se han pronunciado sobre el siniestro, sin que haya detalles sobre el punto concreto de la frontera en el que se habría estrellado el aparato.
