Turquía vivió su mes de julio más caluroso de los últimos 55 años

Turquía vivió el mes de julio más caluroso de los últimos 55 años, anunció el sábado el ministerio.

Turquía vivió el mes de julio más caluroso de los últimos 55 años, anunció el sábado el ministerio turco de Medio Ambiente.

Se registraron temperaturas récord en 66 estaciones meteorológicas de un total de 220 en todo el país, con un aumento de 1,9°C en la temperatura media en comparación con años anteriores, afirmó el ministerio en X.

A finales de julio se midió una temperatura de 50,5°C en Silopi, en el sureste de Turquía, récord absoluto a nivel nacional, según las autoridades.

La localidad de Silopi se encuentra en la provincia de Sirnak, a menos de 10 km de las fronteras con Irak y Siria. El récord nacional anterior, 49,5°C, se había registrado en agosto de 2023 en la provincia de Eskisehir (oeste).

Turquía, afectada por temperaturas sofocantes desde hace varias semanas, ya se vio golpeada en julio por varios incendios de gran magnitud.

Catorce personas murieron combatiendo las llamas el mes pasado en el oeste del país.

Cientos de personas fueron evacuadas el viernes en la provincia turca de Çanakkale (noroeste), donde el muy transitado estrecho de los Dardanelos fue cerrado al tráfico marítimo debido a dos incendios que ardían desde el mediodía.

La ola de calor hace temer en algunos lugares escasez de agua.

