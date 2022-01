Turquía y Armenia retomarán en febrero sus vuelos directos

Las autoridades de Turquía han anunciado este miércoles que en febrero se retomarán los vuelos directos con Armenia, en medio del proceso de conversaciones entre Ankara y Ereván para intentar acercar posturas y fortalecer sus lazos bilaterales.

El Ministerio de Transporte de Turquía ha indicado que la aerolínea Pegasus realizará vuelos tres veces a la semana entre Estambul y Ereván a partir del 2 de febrero, mientras que Fly One Armenia hará lo propio, según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Turquía y Armenia nombraron en diciembre enviados especiales para abordar los pasos a seguir para normalizar las relaciones diplomáticas, tras lo que la semana pasada las delegaciones mantuvieron un encuentro en la capital de Rusia, Moscú.

Las relaciones entre Turquía y Armenia están marcadas por la negativa de Ankara a reconocer el genocidio armenio, cometido entre 1915 y 1918, durante el Imperio Otomano. Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y sostiene que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano.

Asimismo, Armenia y Azerbaiyán --con apoyo de Ankara-- protagonizaron un enfrentamiento hace un año por el control de Nagorno Karabaj, un territorio con población mayoritariamente armenia que es foco de conflicto desde que decidiera separarse en 1988 de la región de Azerbaiyán integrada en la Unión Soviética.

Las hostilidades entre ambos países se prolongaron durante seis semanas y dejaron miles de muertos. Finalmente cesaron cuando los dos países alcanzaron un acuerdo sobre el alto el fuego con la mediación de Rusia, por el que se permitía que las fuerzas de paz rusas se establecieran en Nagorno Karabaj por un periodo de cinco años.