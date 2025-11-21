Turquía y Australia se compartirán las tareas de la COP31

Turquía y Australia finalizaron el viernes su reparto de tareas para la organización de la 31ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP31) dentro de un año, según un documento consultado por la AFP.

Australia presidirá las negociaciones.

El acuerdo debe ser ratificado ahora por todas las naciones reunidas en Belém para la COP30.

Esa división de tareas es altamente inusual pero pone fin al embarazoso pulso entre ambos gobiernos.

La COP31 tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Turquía, en Antalya, una estación balnearia de la costa mediterránea.

Australia será "presidenta de las negociaciones" y tendrá un vicepresidente, mientras que el título formal de presidente de la COP31 recaerá en Turquía.

Australia también organizará la conferencia previa a la COP, tradicionalmente más técnica que la COP, en el Pacífico, una región que Canberra quería involucrar desde el principio para centrar la atención en los Estados insulares amenazados por la elevación del nivel del mar.

"Para nosotros, es mucho mejor que no tener nada", explicó a la AFP Ralph Regenvanu, ministro de Clima de Vanuatu, en Belém.

Turquía ratificó su adhesión al Acuerdo de París sobre el clima a finales de 2021.

Los analistas juzgan severamente sus compromisos climáticos.

Se ha comprometido a la neutralidad de carbono para 2053, tres años después de los países europeos, pero su hoja de ruta actual es considerada "críticamente insuficiente" por Climate Action Tracker.

El país no prevé una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035, solo un crecimiento más lento de estas emisiones en comparación con la trayectoria actual.

Las conferencias climáticas de la ONU se organizan por turnos entre cinco bloques regionales que deben designar por consenso en su seno al país anfitrión, lo que ya ha ocasionado enfrentamientos, aunque rara vez tan intensos como este.

La COP30 ya ha designado a Etiopía como sede en 2027.

