Turquía y el equipo de Hamás debaten próximas fases del plan para Gaza, según fuentes de seguridad
Estambul, 5 nov (Reuters) - El jefe de la agencia de inteligencia turca MIT se reunió el miércoles con el jefe del equipo negociador de Hamás, Khalil Al-Hayya, y discutieron el camino a seguir en la aplicación de las próximas fases del plan de alto el fuego en Gaza, dijeron fuentes de seguridad turcas.
Ibrahim Kalin, jefe del MIT, se reunió con la delegación de Hamás en Estambul y también debatieron los pasos a seguir para garantizar el buen funcionamiento del proceso de alto el fuego y la forma de superar los problemas existentes. (Reporte de Ece Toksabay; Redacción de Daren Butler; edición de Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)
