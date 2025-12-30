Turquía y España firman un acuerdo de US$2.600 millones por 30 aviones de entrenamiento

ANKARA, 30 dic (Reuters) -

Turquía y España han firmado un acuerdo por valor de US$2.600 millones (US$3.060 millones) para que las Fuerzas Aéreas españolas adquieran 30 aviones de entrenamiento ligeros de Turkish Aerospace Industries a partir de 2028, según informó el martes la autoridad turca de la industria de defensa. La empresa turca y Airbus firmaron un acuerdo de cooperación en julio como parte de las negociaciones para la adquisición. El acuerdo final supone la primera venta al extranjero de su avión de entrenamiento.

Turkish Aerospace Industries exportará aviones desde 2028 hasta 2036, según informó la autoridad en un comunicado, y añadió que el acuerdo también allanaría el camino para una cooperación más profunda en la industria de defensa entre Turquía y España, aliados de la OTAN.

"Este acuerdo es un paquete de exportación de la industria de defensa multidimensional y de alto valor añadido", dijo Haluk Gorgun, presidente de la autoridad.

Dijo que el acuerdo incluía exportaciones de una arquitectura integrada de entrenamiento, infraestructura de mantenimiento y apoyo operativo a largo plazo.

En los últimos años, Turquía ha reforzado su industria de defensa y ha reducido su dependencia de proveedores extranjeros. Está trabajando en la producción de su primer caza autóctono, el KAAN, y de un sistema de defensa antiaérea denominado "Cúpula de Acero".

En los últimos años, Ankara se ha convertido en uno de los principales productores y exportadores de aviones no tripulados.

(1 dólar = 0,8494 euros)

(Información de Tuvan Gumrukcu; edición de Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)