Turquía/Armenia.- Turquía y Armenia acuerdan simplificar los procedimientos para la entrega de visados

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Turquía y Armenia han acordado este lunes simplificar los procedimientos para la entrega de visados como parte de sus esfuerzos para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, que no mantienen lazos formales desde los noventa, época desde la que su frontera está además cerrada. Los ministerios de Exteriores de ambos países han indicado en sendos comunicados idénticos que "se ha decidido simplificar el procedimiento de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio", una medida adoptada por acuerdo entre los representantes en el "proceso de normalización entre Turquía y Armenia". "Los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio de ambos países podrán obtener la visa electrónica de forma gratuita a partir del 1 de enero de 2026", han manifestado, antes de recalcar que Ankara y Ereván "reafirman una vez más su compromiso de continuar el proceso de normalización con el objetivo de lograr la normalización total, sin condiciones previas". Turquía cortó sus relaciones con Armenia en 1993 a raíz de la ocupación armenia de la región azerí de Nagorno Karabaj, que proclamó su independencia e instauró unas instituciones separatistas rechazadas por Azerbaiyán, que en 2023 logró recuperar el territorio tras varias ofensivas militares en esta zona, de mayoría armenia. Ankara y Ereván nombraron en 2021 enviados especiales y abrieron un diálogo para restablecer lazos diplomáticos, un proceso marcado por el respaldo de Turquía a Azerbaiyán y por la negativa de las autoridades turcas a reconocer el genocidio perpetrado a principios del siglo XX contra la comunidad armenia en el entonces Imperio Otomano. Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, a pesar de ser reconocido como tal por parte de numerosos estudiosos y países de la comunidad internacional, y sostiene que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo por parte del Imperio Otomano.