Turquía/Irak.- AMP2.- El PKK inicia en el norte de Irak una simbólica ceremonia de entrega de las armas

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha protagonizado este viernes una simbólica ceremonia en el norte de Irak para dar inicio a su proceso de desarme y disolución, anunciado tras el histórico llamamiento a tal fin formulado en febrero por su encarcelado líder, Abdulá Ocalan. La ceremonia de desarme ha arrancado a primera hora del día en una zona de cuevas de la provincia de Sulaimaniya, un acto en el que participan representantes de varios partidos políticos y un grupo de entre 30 y 45 milicianos del PKK que entregarán sus armas como gesto simbólico. Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión kurda Rudaw, miembros de delegaciones de Turquía, Estados Unidos y países europeos están presentes en la ceremonia, si bien por el momento no ha sido publicada una lista de participantes en estos actos. El Grupo para la Paz y la Sociedad Democrática, integrado por milicianos del PKK y fundado para "acelerar el proceso de cambio democrático y transformación" tras el llamamiento de Ocalan a un desarme, ha destacado que la ceremonia representa "un hecho histórico". "Destruimos voluntariamente nuestras armas, en su presencia, como gesto de buena voluntad y determinación", han dicho. "Esperamos que este paso traiga paz y libertad y genere resultados positivos para nuestro pueblo, los pueblos de Turquía y Oriente Próximo y para toda la humanidad, especialmente las mujeres y los jóvenes", han señalado los participantes en el acto, quienes han resaltado que "las cosas no han llegado de forma fácil y sin coste, sin tener que participar en la lucha". "Ante la creciente presión y explotación fascista en todo el mundo y la actual masacre en Oriente Próximo, nuestro pueblo necesita más que nunca una vida pacífica, libre, igualitaria y democrática", han sostenido. "En este contexto, comprendemos plenamente la grandeza, la rectitud y la urgencia del paso que hemos dado", han destacado, según la agencia kurda de noticias Firat, vinculada al PKK. En este sentido, han pedido "solidaridad" con el pueblo kurdo y "un papel más activo" de cara a lograr la liberación de Ocalan y "una solución democrática a la cuestión kurda, así como para desarrollar y reforzar la lucha y la solidaridad internacional, democrática y socialista a nivel global". "La opresión y la explotación terminarán y la libertad y la solidaridad prevalecerán", han zanjado. Partido de Erdogan aplaude la ceremonia Por su parte, el portavoz del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP), Omer Celik, ha manifestado en su cuenta en la red social X que esta ceremonia supone "el primer paso en el proceso de destrucción y entrega de las armas del PKK, con el objetivo de lograr una Turquía libre de terrorismo", uno de los lemas del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Lograr una Turquía libre de terrorismo garantizará que nuestro país es liberado de la carga del terrorismo y que nuestra región inmediata logre el objetivo de ser una zona libre de terrorismo", ha esgrimido, antes de destacar el papel del prokurdo Partido por la Igualdad y la Democracia Popular (DEM) en sus labores de mediación entre el Gobierno y el PKK. De esta forma, ha incidido en que "el proceso de disolución del PKK, incluidas todas sus ramas y estructuras ilegales, y la quema o devolución de sus armas debe ser completado cuanto antes". "Para lograr que este proceso (...) alcanza sus objetivos, seguimos vigilantes ante todas las provocaciones", ha apostillado. En esta línea, fuentes gubernamentales citadas por el diario *Daily Sabah* han afirmado que la citada ceremonia en el norte de Irak supone "un punto de inflexión irreversible" en el camino hacia un acuerdo de paz y "una oportunidad para proteger vidas inocentes y construir un futuro libre de terrorismo". "La entrega de armas por parte de milicianos del PKK en Suleimaniya, un hito de la tercera etapa del proceso de desarme y desmantelamiento en curso, marca un paso concreto y en el camino hacia el fin de la campaña de violencia acometida durante décadas por el grupo", han puntualizado. "Turquía sigue comprometida con apoyar todos los esfuerzos que prioricen el desarme, la estabilidad y una reconciliación duradera en la región", han manifestado, antes de insistir en que este proceso "incluirá un desarme irreversible y supervisado" y una "disolución de las estructuras armadas del PKK". PROCESO DE REINTEGRACIÓN Al hilo del proceso se activará un mecanismo de reintegración y justicia, según estas fuentes, que han hecho hincapié en que "la integración social y psicológica incluirá esfuerzos a largo plazo para sanar a las comunidades afectadas, promover la reconciliación y apoyar una reintegración total en la sociedad (de los milicianos desmovilizados)". La ceremonia tiene lugar dos días después de que se publicara un vídeo de Ocalan desde prisión, el primero en cerca de un cuarto de siglo, para confirmar su llamamiento a favor de la lucha armada y reclamar la creación de una comisión legislativa que se encargue de supervisar el proceso de paz entre el grupo y las autoridades de Turquía. Apenas unas horas después, Erdogan aseguró que Ankara logrará acabar con "medio siglo de muro terrorista". "Estamos salvando a Turquía de medio siglo de problema con el terrorismo. Estamos rompiendo estos sangrientos grilletes", afirmó durante una comparecencia ante el grupo parlamentario del AKP, ante el que prometió que "todo será muy diferente tras el colapso del muro terrorista". Así, expresó su deseo de que este proceso "sea concluido exitosamente y cuanto antes, sin retrasos y sin permitir que sea saboteado por círculos oscuros". Al lograr una Turquía libre de terrorismo y, después, una región libre de terrorismo, honramos la memoria de nuestros mártires y demostramos que su sacrificio no fue en vano", zanjó. El PKK anunció el 12 de mayo su disolución y el fin de la lucha armada, una decisión adoptada en el congreso celebrado tras el histórico llamamiento por parte de Ocalan a favor de este paso, tras lo que el grupo destacó que "se han adoptado decisiones históricas que marcan el inicio de una nueva era para el movimiento por la libertad". Si bien el PKK formuló tras su fundación un llamamiento a la creación de un Estado independiente, en la actualidad aboga por una mayor autonomía en las zonas de mayoría kurda, parte de lo que se considera el Kurdistán histórico, que se extiende también en diversas zonas de Siria, Irak e Irán.

