Turquía/Libia.- AMP.- Muere el jefe del Ejército de Libia en un accidente de avión al volver de un viaje oficial a Turquía

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha informado de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohamed ali Ahmed al Hadad, ha fallecido este martes en un accidente de avión cuando volvía, junto a otras cuatro personas, de un viaje oficial a Turquía. Dbeibé ha explicado que entre las víctimas mortales está también el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, Al Fituri Ghraibil; el director de la autoridad de fabricación militar, Mahmud al Qatawi; el asesor del jefe del Ejército, Mohamed al Asawi Diab; y el fotógrafo de la oficina de prensa Mohamed Omar Ahmed Mahyub. "Esta inmensa pérdida es una gran pérdida para la nación, la institución militar y todos los libios. Hemos perdido a hombres que han servido a su país con sinceridad y dedicación, y que han sido ejemplares en su disciplina, responsabilidad y compromiso nacional", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook. El primer ministro libio, que ha recibido con "profundo pesar la noticia del fallecimiento" de Al Hadad, ha trasladado su "más sentido pésame a las familias de los difuntos y a sus compañeros de las Fuerzas Armadas". Minutos antes, el Gobierno de Turquía había informado de que había perdido el contacto con un avión que había despegado de la capital turca, Ankara, con destino a Trípoli y en el que iban a bordo cinco personas, incluido el jefe del Ejército libio. El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, había indicado la aeronave había despegado a las 20.10 horas (hora local) y que, después, había solicitado una solicitud de aterrizaje de emergencia cerca de la localidad de Haymana, al suroeste de Ankara. "Sin embargo, no se pudo restablecer el contacto", ha declarado, detallando que la última comunicación había sido a las 20.52 horas (hora local).