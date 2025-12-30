Turquía/Siria.- Ocalan subraya que "es muy importante" que Turquía juegue "un papel constructivo" entre Siria y las FDS

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El encarcelado líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdulá Ocalan, ha subrayado este martes que "es muy importante" que Turquía juegue "un papel constructivo" para lograr que las nuevas autoridades de Siria y las autoridades semiautónomas kurdas alcancen un acuerdo, algo que "tendría una gran relevancia para la paz regional e interna" en el país árabe.

Ocalan ha indicado en un mensaje publicado desde su celda en la cárcel de la isla turca de Imrali que Siria vive "una situación caótica" y ha apuntado a "la necesidad urgente de una solución" para estabilizar el país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad ante una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

"La mentalidad de un sistema que durante muchos años dependió del centralismo, la represión y la negativa de las identidades no puede continuar", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que el acuerdo firmado el 10 de marzo entre el presidente sirio, Ahmed al Shara, y el líder de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum bdi, podría ser una base para "una integración democrática".

"La aplicación del acuerdo del 10 de marzo abrirá el camino para este proceso y lo hará avanzar de forma simultánea", ha subrayado Ocalan, quien ha hecho hincapié en que "es muy importante que Turquía juegue un papel constructivo que facilite este proceso y abra la puerta al diálogo", ante las recientes tensiones entre las partes.

Las FDS anunciaron el lunes el aplazamiento "de forma indefinida" del desplazamiento de Abdi a Damasco para abordar el proceso de reintegración de estas fuerzas en las nuevas autoridades sirias, antes de subrayar que "se decidirá una nueva fecha en el futuro a través de un acuerdo entre las partes implicadas", según ha recogido la agencia kurda de noticias ANHA.

"Este aplazamiento está relacionado con los arreglos logísticos y técnicos de cara a la visita y no refleja ningún cambio en el curso de la comunicación ni en los objetivos en discusión", zanjaron, ante las recientes tensiones entre las FDS y las autoridades centrales sobre el proceso de conversaciones, incluidos recientes combates en la ciudad de Alepo.

El acuerdo del 10 de marzo tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.

CAMINO HACIA LA PAZ EN ORIENTE PRÓXIMO

Por otra parte, Ocalan ha advertido de que "la historia moderna de Oriente Próximo es en general una historia de 'revoluciones negativas': guerra, tiranía y destrucción". "Proponemos una revolución positiva, la reconstrucción de la sociedad a través de medios democráticos, pacíficos y éticos", ha defendido, al tiempo que ha esgrimido que "la paz que se defiende firmemente no es el fin, sino que debe ser un nuevo comienzo".

"Al comenzar un nuevo año, debemos recordar una vez más que los ataques imperialistas y racistas del último siglo se han entrelazado y sumido a Oriente Próximo en duras guerras y conflictos. Estas guerras allanaron el camino a la destrucción y al colapso social", ha explicado, antes de lamentar que "lamentablemente, la estrategia del sistema dominante de 'dividir, provocar y gobernar' continúa de diversas formas".

Por ello, ha reseñado que "la perspectiva de paz y sociedad democrática que (el PKK) ha desarrollado no es solo una opción, sino que supone una necesidad histórica". "Si esta perspectiva es entendida y asumida de forma correcta, puede evitar el estallido de guerras y conflictos. Es un antídoto capaz de sentar los pilares de una vida pacífica y libre", ha argüido.

Ocalan ha subrayado además que "la profundización de las crisis y los conflictos políticos en Oriente Próximo es el resultado inevitable del estancamiento de una mentalidad autoritaria y estatista que ha persistido durante miles de años", al tiempo que ha insistido en que "resolver la cuestión kurda, que se encuentra en el corazón de estas crisis, solo es posible mediante la paz social y el consenso democrático".

"Espero que el nuevo año no sea un año de guerra, destrucción y división, sino un año que traiga la voluntad de los pueblos de construir un futuro compartido, paz y consenso democrático", ha dicho el líder del PKK, que ha expresado su deseo de que "el nuevo año abra el camino a la paz, la libertad y un futuro democrático en Turquía, Oriente Próximo y el mundo".

"Espero que el nuevo año traiga paz y una vida digna a todo nuestro pueblo. Les envío mi cariño y saludos. Esta nueva era se verá fortalecida por la libertad de las mujeres y los pueblos se unirán en paz mediante la transformación democrática", ha apostillado Ocalan, quien en febrero hizo un histórico llamamiento a la disolución del PKK para lanzar un proceso de paz en Turquía, ahora en marcha.

Si bien el PKK formuló tras su fundación un llamamiento a la creación de un Estado independiente, en la actualidad aboga por una mayor autonomía en las zonas de mayoría kurda, parte de lo que se considera el Kurdistán histórico, que se extiende también a partes de Siria, Irak e Irán.