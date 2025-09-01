Turull cree que la reunión Illa-Puigdemont llega "tarde" y que no ayudará en las negociaciones

BARCELONA, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lamentado que la reunión que se celebrará este martes entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, llega "muy tarde" y ha avanzado que no ayudará en las negociaciones con el PSOE.

Preguntado en una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press por si el encuentro puede desatascar algunas cuestiones, como la inmigración o la oficialidad del catalán en Europa, lo ha rechazado: "Yo creo que no, porque si alguna experiencia tenemos es que el presidente Illa es un obediente sin ningún criterio propio".

Para Turull, Illa hace lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le dice qué debe hacer y cómo hacerlo", algo que, a su juicio, se demuestra con el cambio de opinión sobre la amnistía.

El secretario general ha explicado que ha sido Illa quien ha pedido la reunión y que la han aceptado por el "gran respeto institucional" que le tienen a la figura del presidente de la Generalitat.

Así, Illa y Puigdemont se reunirán este martes a puerta cerrada en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas, en lo que será su primer encuentro tras la investidura de Illa hace un año.