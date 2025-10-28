Turull descarta que una reunión entre Puigdemont y Sánchez reconduzca la relación Junts-PSOE

BARCELONA, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado este martes que una hipotética reunión entre el líder de Junts, Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconduzca la relación entre los partidos y que la decisión de los posconvergentes se deba a una supuesta subida de Aliança Catalana en las encuestas.

"El tema es que ya no nos los creemos. Es decir, la cesta de incumplimientos, de falta de voluntad, de falta de confianza, que debíamos mejorarla y que esto ha ido a peor, es tan grande que esto no lo resuelve. Nosotros estamos en la fase ya de los hechos. De las palabras ya hemos oído decir tantas y tantísimas", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Ha responsabilizado al PSOE de incumplir el acuerdo de Bruselas, que era "una ventana de oportunidad", y ha asegurado que los socialistas han incumplido en la confianza, el cumplimiento de acuerdos y los resultados.

Ha señalado que Junts no tiene "voluntad de muleta" del Gobierno y ha instado a Sánchez a reflexionar y a decir cómo entoma su legislatura tras la ruptura.

Ha expresado que cargos del PSOE les han escrito con mensajes por privado "con buenas palabras" y, preguntado por si la decisión se deba a una supuesta subida de Aliança Catalana (AC) en las encuestas, lo ha negado, ya que, por ejemplo, cuando negociaron el traspaso de las competencias de inmigración a Catalunya, AC no tenía representación parlamentaria.

PREGUNTA A LA MILITANCIA

Ha avanzado la pregunta que trasladarán a la militancia: "Es si se está de acuerdo o no con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizar el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos y compromisos".

Sobre si apoyarán una moción de censura instrumental a Sánchez con PP y Vox, se ha apoyado en las palabras de hace una semana de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y ha dicho que "los socialistas han suspendido muchas asignaturas de este acuerdo, pero es que el PP debería repetir curso".