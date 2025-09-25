Tusk atribuye el "sorprendente optimismo" de Trump sobre Ucrania a su deseo de reducir la implicación de EEUU

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha afirmado que el "sorprendente optimismo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esta semana vio a Ucrania capaz de recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, se debe en realidad a su deseo de reducir la implicación norteamericana en este conflicto.

"Este sorprendente optimismo esconde la promesa de una menor intervención estadounidense y un traspaso a Europa de la responsabilidad sobre fin de la guerra. La verdad es mejor que una ilusión", ha resumido Tusk en un mensaje publicado este jueves por el jefe del Gobierno polaco.

Trump, que llegó a sugerir a Kiev que realizase concesiones territoriales a Moscú, ha variado esta semana su postura para señalar que recuperar los territorios ocupados "es una opción viable". Para el Kremlin, cualquier declaración que "anime a Ucrania a continuar las hostilidades" es "un error".

Tusk ha sido durante estos años uno de los líderes más beligerantes con Rusia y ha deslizado la posibilidad de derribar las aeronaves que entren sin permiso en el espacio aéreo, después de que un incidente con 19 drones activase las alertas no sólo en Polonia sino también para el conjunto de la OTAN.