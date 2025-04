TÜV Rheinland presenta crecimiento de dos dígitos en 2024, fortaleciendo su posición en el mercado

COLONIA, Alemania--(BUSINESS WIRE)--abr. 14, 2025--

TÜV Rheinland logró mantener su crecimiento en 2024. El grupo de inspección y pruebas con operaciones globales aumentó sus ingresos a 2.710 millones de euros, lo que representa un incremento del 11.2 por ciento respecto al año anterior (2023: 2.440 millones de euros). Con un 52.4 por ciento, los negocios fuera de Alemania representaron más de la mitad del total de ingresos.

Los resultados globales de TÜV Rheinland crecen significativamente

A nivel internacional, TÜV Rheinland registró nuevamente su mayor crecimiento en las regiones de India, Medio Oriente y África (IMEA) y Gran China. Además, el tamaño de su fuerza laboral creció significativamente. A finales de 2024, trabajaban para TÜV Rheinland 25,900 empleados en todo el mundo (año anterior: 23,335), distribuidos en todos los continentes (equivalente a 23,920 FTE), con 16,400 de ellos (63.3 por ciento) fuera de Alemania.

Nuevos servicios, nuevos laboratorios, numerosas adquisiciones

“A pesar de las incertidumbres económicas y políticas en muchas regiones del mundo, el negocio de TÜV Rheinland se ha desarrollado con gran éxito. En 2024, nuestros empleados contribuyeron una vez más de manera significativa a hacer del mundo un lugar más seguro. Ampliamos nuestra oferta de servicios, abrimos nuevos laboratorios e invertimos en la adquisición de empresas”, comentó el Dr.-Ing. Michael Fübi, CEO de TÜV Rheinland AG, al presentar los resultados del grupo correspondientes a 2024.

El resultado operativo (EBIT) del ejercicio financiero 2024 ascendió a 214.8 millones de euros (año anterior: 103.9 millones de euros), superando por primera vez los 200 millones de euros. Sin tener en cuenta efectos extraordinarios, las ganancias (EBIT ajustado) alcanzaron los 225.4 millones de euros, lo que representa un aumento del 23.3 por ciento respecto al año anterior (174.2 millones de euros). El margen EBIT ajustado para 2024 fue del 8.3 por ciento (2023: 7.1 por ciento).

“Logramos un crecimiento significativo en todos los indicadores clave de rendimiento financiero en 2024. Así, hemos creado una base muy sólida para seguir creciendo de manera rentable en el futuro y poder invertir en nuestro porvenir”, señaló Philipp Kortüm, Director Financiero de TÜV Rheinland AG.

El capital propio de TÜV Rheinland aumentó significativamente, incrementándose en 122.9 millones de euros para cerrar el año en 754.2 millones de euros. La ratio de capital propio en el año del informe fue del 26.3 por ciento (2023: 25.1 por ciento). El flujo de efectivo de las actividades operativas ascendió a 283 millones de euros, lo que representa un 39.2 por ciento más que el año anterior (203.3 millones de euros).

La mayor adquisición en la historia de la empresa

TÜV Rheinland volvió a realizar importantes inversiones en adquisiciones durante 2024. Por ejemplo, adquirió Safetec, el proveedor líder de servicios de gestión de riesgos en Noruega. La compra de Bilprovningen, uno de los principales proveedores de inspecciones de vehículos y maquinaria en Suecia, fue la adquisición más grande en la historia de la compañía. Además, se llevaron a cabo otras cuatro adquisiciones, incluyendo en China y Alemania. TÜV Rheinland ya había adquirido diez empresas en 2023.

“TÜV Rheinland ha adquirido un total de 16 empresas en los últimos dos años. Esto ha fortalecido nuestra posición en el mercado. Vamos a seguir activos en la consolidación del negocio global de inspecciones en el futuro”, añadió Michael Fübi.

Impulsando el progreso a través de inversiones y nuevos servicios

La inversión de TÜV Rheinland en sus propias instalaciones y equipos técnicos en 2024 se mantuvo al mismo alto nivel de años anteriores. Se invirtió un total de 86.1 millones de euros (año anterior: 87.9 millones de euros), por ejemplo, en grandes laboratorios en Taicang y Shenzhen, en China. Es allí donde los especialistas de la empresa prueban baterías innovadoras, así como productos eléctricos y electrónicos inteligentes, módulos fotovoltaicos y componentes electrónicos automotrices.

“Estamos allanando el camino para el progreso tecnológico al hacerlo seguro. Esto se refleja no solo en nuestras inversiones en laboratorios, sino también en servicios recientemente desarrollados para la generación y certificación de hidrógeno, por ejemplo, y en el ámbito de la Inteligencia Artificial, o en cómo acompañamos a la industria automotriz en su camino hacia la conducción automatizada”, explicó Michael Fübi.

El negocio de servicios de sostenibilidad – Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) – fue nuevamente un pilar importante para TÜV Rheinland. La empresa generó ingresos de aproximadamente 650 millones de euros con servicios ESG (año anterior: 595 millones de euros). Estos servicios incluyen inspecciones en el sector energético, como en fotovoltaico o hidrógeno, pero también numerosos cursos de formación continua. “Nuestros clientes están realizando importantes inversiones en temas de sostenibilidad. Nuestra aspiración es apoyarlos en ello de la mejor manera posible”, enfatizó Michael Fübi.

TÜV Rheinland también tuvo éxito en alcanzar sus propios objetivos de sostenibilidad en 2024. Por ejemplo, TÜV Rheinland recibió una calificación de nivel oro por parte de EcoVadis, el proveedor líder mundial de clasificaciones de sostenibilidad. Las medidas hacia compras sostenibles y una mayor seguridad y salud ocupacional tuvieron un impacto positivo en este resultado. Como ejemplo, TÜV Rheinland logró reducir significativamente la tasa de accidentes con tiempo perdido en un 12 por ciento en comparación con el año anterior.

Enfoque en Inteligencia Artificial

TÜV Rheinland está trabajando intensamente en los cambios que se avecinan para las empresas debido al creciente uso de la Inteligencia Artificial (IA). Esto también incluye la cuestión de cómo puede utilizarse la IA de forma segura, tanto dentro de la propia TÜV Rheinland como en sus clientes. Por ejemplo, la empresa ofrece a sus empleados una formación amplia en temas relacionados con la IA. Además, ha creado varios puestos adicionales enfocados en IA.

“El progreso en IA es posible gracias a la regulación y estandarización, junto con las auditorías correspondientes ofrecidas por terceros independientes como nosotros. Después de todo, la tecnología de IA debe ser segura para lograr aceptación social”, añadió Michael Fübi. “Por eso es sumamente importante para nosotros preparar a nuestros empleados y directivos para el uso de la IA y anticiparnos a posibles casos de uso desde una etapa temprana. Queremos estar a la vanguardia en auditorías de IA.”

Michael Fübi, CEO desde 2015: en una senda de crecimiento constante

Michael Fübi asumió el cargo de CEO de TÜV Rheinland AG hace diez años, el 1 de enero de 2015. Durante este tiempo, la empresa se ha consolidado como uno de los diez mayores proveedores de servicios de pruebas e inspección del mundo, siguiendo una trayectoria de crecimiento constante, tanto en su mercado de origen, Alemania, como a nivel internacional. Esto se refleja, por ejemplo, en el aumento del 33 por ciento en el número de empleados durante este período, pasando de 19,480 a 25,900.

Con 2.710 millones de euros, los ingresos en 2024 fueron aproximadamente un 57 por ciento superiores a los de 2014 (1.730 millones de euros). Las ganancias (EBIT) aumentaron un 95 por ciento en el mismo período, de 110.2 millones de euros a 214.8 millones de euros, y el margen EBIT en 2024 fue del 7.9 por ciento, 1.5 puntos porcentuales por encima del registrado en 2014 (6.4 por ciento).

Un sólido comienzo de 2025

TÜV Rheinland tuvo un inicio exitoso en 2025. Tan solo en los tres primeros meses, de enero a marzo, el grupo registró un crecimiento de ingresos de aproximadamente un 14 por ciento. “TÜV Rheinland se encuentra así en una posición buena y muy sólida. Anticipamos un crecimiento significativo nuevamente en 2025, para un mundo en el que el presente y el futuro sean siempre seguros y sustentables”, señaló Michael Fübi.

Para más información, consulta nuestro Informe de Sostenibilidad y Financiero en www.tuv.com/corporatereport.

Acerca de TÜV Rheinland

150 años haciendo del mundo un lugar más seguro: TÜV Rheinland es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de prueba e inspección, con ingresos anuales superiores a los 2,700 millones de euros y aproximadamente 26,000 empleados en más de 50 países. Sus expertos altamente calificados prueban sistemas y productos técnicos, impulsan la innovación y apoyan a las empresas en su transición hacia una mayor sostenibilidad. También capacitan a profesionales en numerosos campos y certifican sistemas de gestión conforme a normas internacionales.

Con una experiencia excepcional en áreas como la movilidad, el suministro energético, la infraestructura y más allá, TÜV Rheinland ofrece garantía de calidad independiente, incluso para tecnologías emergentes como el hidrógeno verde, la inteligencia artificial y la conducción autónoma. De esta manera, TÜV Rheinland contribuye a un futuro más seguro y mejor para todos.

Desde 2006, TÜV Rheinland es signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el cual promueve la sostenibilidad y combate la corrupción.

