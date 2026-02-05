TV iraní dice que se desplegó un misil balístico en ciudad subterránea de Guardia Revolucionaria

5 feb (Reuters) - La cadena estatal iraní Press TV informó el jueves que "uno de los misiles balísticos de largo alcance más avanzados del país, el Khorramshahr 4", fue desplegado en una de las ciudades subterráneas de misiles aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria

El Khorramshahr 4 tiene un alcance de 2.000 kilómetros y es capaz de transportar una ojiva de 1.500 kilos, añadió

Los medios de comunicación estatales iraníes dijeron que "el despliegue operativo del Khorramshahr-4 en las ciudades de misiles el miércoles coincide con el cambio anunciado en la doctrina de las fuerzas armadas, que pasa de defensiva a ofensiva, y transmite un mensaje claro a los adversarios regionales y extrarregionales" (Reporte de Parisa Hafezi; edición en español de Javier López de Lérida)