TV: Miniserie para promocionar la industria italiana de las motos

"Moto d'Italia - Cultura, oltre la pista" (Moto d'Italia - Cultura, más allá de la pista) es un proyecto audiovisual impulsado por la Dirección General de Crecimiento y Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con MotoGP (Dorna Sports), la Federación Italiana de Motociclismo (FMI), ANCMA (Asociación Nacional de Motocicletas, Accesorios y Transporte), EICMA (Exposición Internacional de Motocicletas, Accesorios y Transporte) e ICE (Agencia Italiana de Comercio).

El primer episodio de la serie fue presentado ayer por la Embajada de Italia en Kuala Lumpur en el marco del Campeonato Mundial de MotoGP 2026, un evento clave para el motociclismo mundial.

"En vísperas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, el papel del deporte como herramienta diplomática se refuerza aún más", declaró el embajador de Italia en Malasia, Raffaele Langella. La embajada, gracias a la sinérgica colaboración con MotoGP, quiso dedicar el evento de hoy a celebrar los valores y la pasión que inspiran a nuestros atletas cada día. Desde las dos ruedas hasta los deportes de invierno, el deporte, hoy más que nunca, representa un puente entre nuestros pueblos y culturas, además de generar nuevas oportunidades para las empresas del sector.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, declaró: "MotoGP está profundamente arraigado en la tradición del automovilismo italiano, y este proyecto refleja cómo la cultura, la tecnología y el deporte se unen para crear una historia que se extiende mucho más allá de la pista".

"Nos enorgullece apoyar una iniciativa que celebra la excelencia italiana y fortalece el vínculo entre MotoGP y una de las naciones más influyentes del mundo del automovilismo.

También agradecemos al embajador Langella y a la embajada su visión y compromiso para hacer realidad este proyecto, así como su continua colaboración en la promoción de los valores globales de nuestro deporte", añadió.

El evento sigue al evento internacional de encuentro empresarial "Carreras más allá de las fronteras: Italia y la pasión por las motocicletas", celebrado en octubre de 2025 por la Agencia Comercial Italiana en Sepang durante el Gran Premio de Malasia, con MotoGP, la Federación Italiana de Motociclismo, asociaciones comerciales y la embajada en Kuala Lumpur. (ANSA).