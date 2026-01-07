TV rusa dice que fuerzas de EEUU parecen intentar abordar petrolero ligado a Venezuela

MOSCÚ, 7 ene (Reuters) - La cadena estatal rusa RT dijo el miércoles que parecía que fuerzas estadounidenses estaban tratando de abordar el petrolero "Marinera", vinculado a Venezuela, desde un helicóptero y publicó una imagen de un helicóptero volando cerca de la nave.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe de RT.

Un funcionario estadounidense dijo a Reuters más temprano el miércoles que Estados Unidos estaba tratando de apoderarse del petrolero sancionado por Washington después de una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico.

RT citó una fuente anónima que afirmaba que un buque guardacostas estadounidense había estado siguiendo al petrolero y que ya se había llevado a cabo un intento de apresarlo durante una tormenta.

Los medios de comunicación estatales han citado al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmando que el buque, que ahora enarbola bandera rusa, se encuentra en aguas internacionales y actúa de acuerdo con el derecho marítimo internacional. Ha pedido a los países occidentales que respeten el derecho del buque a la libertad de navegación. (Reportaje de Andrew Osborn. Editado en español por Juana Casas)