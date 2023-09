Bangkok--(business wire)--sep. 6, 2023--

TVS Motor Company, avalado por un rico linaje de carreras que abarca más de cuatro décadas, presenta la última incorporación y un nuevo producto estrella a su icónica línea Apache: la TVS Apache RTR 310. Esta nueva motocicleta deportiva del tipo naked es un lanzamiento muy esperado que presenta una impresionante combinación de potencia, agilidad y estilo, está preparada para cautivar a los entusiastas de las motocicletas y a los aficionados a la adrenalina en todo el mundo, y destinada a redefinir el reino de las dos ruedas. Promete una experiencia de conducción inigualable para establecer nuevos puntos de referencia y ofrecer una puerta de entrada al mundo del freestyler.

La TVS Apache RTR 310 es líder en la innovación tanto por diseño único, como por el diseño del motor, la gestión del calor y muchas tecnologías diferenciadas que se centran en la participación del conductor, la seguridad y la comodidad.

Para la ocasión del lanzamiento, el Sr. Sudarshan Venu, director gerente de TVS Motor Company, compartió estas palabras: “TVS Motor Company siempre ha transformado y redefinido la tecnología con la serie TVS Apache a la cabeza, donde dimos vida a innovaciones tecnológicas como modos de conducción, embrague antirrebote, conectividad, suspensión totalmente ajustable y la plataforma construida bajo pedido. El lanzamiento global La presentación de la nueva TVS Apache RTR 310 marca una ocasión trascendental para nosotros, ya que esta motocicleta resume el legado de 18 años de innovación y rendimiento de Apache. Con la TVS Apache RTR 310, llevamos nuestra ingeniería a un nivel completamente nuevo, ofreciendo a los entusiastas una motocicleta que no sólo es potente, sino que también reúne diferentes tecnologías para brindar una experiencia de conducción única. Esta motocicleta está posicionada para ser el producto estrella en muchos mercados globales, incluidos India, Europa, LATAM y ASEAN”.

En relación al lanzamiento , Vimal Sumbly, director de negocios, sector Premium de TVS Motor Company, señaló: “La TVS Apache RTR 310 es la primera de una nueva generación de Apache que hereda un linaje de carreras de 40 años y se basa en nuestra filosolfía ' Track to Road ’ (de la pista a la ruta). Esta máquina será el comienzo de una nueva era del motociclismo de performance freestyle con una esencia central de emoción y diversión. Con muchas tecnologías definitorias, esta moto Apache insignia, como todas las Apache, liderará la tecnología para establecer nuevos puntos de referencia en su categoría. Su diseño streetfighter inspirado en un cyborg, su par en todas las gamas y su agilidad adaptada a la pista, ofrecen nuevos niveles de diversión del motociclismo para el motociclista de la nueva era: Power to Play for the Freestyler (El poder de andar para el freestyler)

La serie TVS Apache RTR ya se ha establecido como una fuerza formidable en el formato naked entre el segmento de estilo de vida premium. Recientemente, la serie TVS Apache superó su hito de ventas a nivel mundial de 5 millones y se convirtió en la marca de motocicletas premium de más rápido crecimiento en el segmento”.

Redefinición de la tecnología:

Primero en el segmento

Definición del segmento

■ Control crucero

■ Cambio rápido bidireccional

■ Faro delantero LED de clase dinámica

■ Control de estabilidad lineal calibrado para carreras

■ Lámpara de freno dinámica

■ Marco secundario liviano en aluminio

■ 5 modos de conducción incluyendo todos los modos nuevos Supermoto

■ Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

■ Asientos con control climático (calefacción y refrigeración)

■ Motor DOHC único con inclinación en reversa

■ Clúster TFT de 5” con control de GoPro Control, control de música, asistente por voz, conectividad de dispositivo de casco inteligente, telefonía y navegación

■ Control de la estabilidad dinámico calibrado para carreras con 6D IMU

Variante

Precio (ex-Showroom en India)

Arsenal Black (negra, sin cambio rápido)

₹ 2,42,990

Arsenal Black (negra)

₹ 2,57,990

Fury Yellow (amarilla)

₹ 2,63,990

BTO (a pedido)

• Kit dinámico

₹ 18,000

• Kit pro dinámico

₹ 22,000

• Sepang Blue (azúl)

₹ 10,000

