twitter adopta estrategia de "píldora venenosa" cuando aparece desafío a oferta de musk

Por Greg Roumeliotis y Krystal Hu

15 abr (Reuters) - Twitter Inc adoptó el viernes la estrategia de "píldora venenosa" para limitar la capacidad de Elon Musk de aumentar su participación en la plataforma de redes sociales, en momentos en que una firma apareció para desafiar su oferta de 43.000 millones de dólares.

Thoma Bravo, una firma de capital privado centrada en la tecnología que tenía más de 103.000 millones de dólares en activos bajo administración a fines de diciembre, informó a Twitter que está explorando la posibilidad de presentar una oferta, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

No está claro cuánto estaría dispuesto a ofrecer Thoma Bravo y no hay certeza de que tal oferta rival se materialice, advirtieron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.

Un portavoz de Thoma Bravo declinó hacer comentarios, mientras que los representantes de Twitter no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. The New York Post informó el jueves que Thoma Bravo estaba considerando una oferta por la compañía.

Twitter dijo el viernes que adoptó una estrategia de "píldora venenosa" que diluiría a cualquiera que acumule una participación en la compañía de más del 15% al ​​vender más acciones a otros accionistas con un descuento. Conocido formalmente como un plan de derechos de los accionistas, la "píldora venenosa" estará vigente durante 364 días.

La medida no impediría que Musk presente su ofrecimiento directamente a los accionistas de Twitter mediante el lanzamiento de una oferta pública. Si bien la "píldora venenosa" evitaría que la mayoría de los accionistas de la firma vendieran sus acciones, la oferta pública les permitiría registrar su apoyo o desaprobación a lo presentado por Musk.

Sigue siendo posible que una firma de capital privado impulse la oferta de Musk al asociarse con él en lugar de desafiarlo. Pero las críticas de Musk sobre la dependencia de Twitter de la publicidad para la mayor parte de sus ingresos han hecho que algunas firmas de capital privado teman asociarse, según fuentes de la industria. Esto es porque un sólido flujo de caja facilita mucho la financiación de una compra apalancada.

Twitter tiene más de 6.000 millones de dólares en efectivo en su balance y su flujo de caja anual se acerca a los 700 millones de dólares, lo que brinda cierta comodidad a los bancos que están considerando si deben otorgar deuda para un acuerdo. Aún así, una compra apalancada de Twitter podría ser la más grande de todos los tiempos, lo que podría requerir la unión de varias firmas y otros inversores institucionales importantes.

Musk es la persona más rica del mundo con un patrimonio neto estimado por Forbes de 265.000 millones de dólares.

Sin embargo, trazó una línea sobre cuánto está dispuesto a pagar. Informó a Twitter el miércoles que su oferta en efectivo de 54,20 dólares por acción era su "mejor y última oferta", y que reconsideraría su posición como accionista de la plataforma de micromensajería si fuera rechazada. Musk posee más del 9% de la compañía, lo que lo convierte en el mayor accionista después del gigante de fondos mutuos Vanguard.

Musk tuiteó el jueves que los accionistas de la compañía deberían opinar sobre su oferta y publicó una encuesta en Twitter en la que la mayoría de los usuarios estaban de acuerdo con él.

El directorio de Twitter todavía está evaluando la oferta de Musk y solo la sometería a votación de los accionistas de la compañía si la aprueba. Las acciones de Twitter cayeron el jueves, lo que indica que la mayoría de los inversionistas esperan que el directorio rechace la oferta de Musk por considerarla inadecuada y con pocos detalles financieros. (Reporte de Greg Roumeliotis y Krystal Hu en Nueva York, Reporte adicional de Arunima Kumar y Kannaki Deka en Bangalore, Editado en Español por Manuel Farías)