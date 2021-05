Twitter compra Scroll, una plataforma que permitía leer medios sin publicidad

La red social Twitter ha llegado a un acuerdo para comprar la 'startup' Scroll, cuyo negocio se centraba en permitir leer una serie de medios sin publicidad a cambio de una tarifa mensual, según ha indicado la firma en un comunicado.

Entre los medios que están asociados a Scroll se encuentran Vox, BuzzFeed, Business Insider, The Onion, USA Today, The Atlantic, Slate o The Verge. Pese a que la tarifa mensual es de tan solo cinco dólares, la empresa asegura que las empresas de medios obtienen unos mayores ingresos por visita que los de la publicidad servida.

Tras esta adquisición, Scroll ha informado de que volverá a operar en un estado de beta privado hasta que se integre en una "suscripción de Twitter más amplia" a finales de año.

En julio de 2020, Twitter informó de que exploraba vías alternativas de ingresos a la publicidad, como las suscripciones. Aunque no ha anunciado nada en esa línea, en enero llegó a un acuerdo para comprar la plataforma de boletines por correo electrónico ('newsletters') Revue.

Scroll ha subrayado que ya ha demostrado que existe un modelo de negocio que garantiza a los consumidores una mejor experiencia y, a los periodistas, un mejor futuro. Sin embargo, ha reconocido que no está avanzando "lo suficientemente rápido". Ha sido por ese motivo que la empresa ha aceptado la oferta de Twitter.

Entre los accionistas de Scroll se encontraban The New York Times, Samsung, el grupo de medios estadounidense Gannett, los alemanes Bertelsmann y Axel Springer y fondos de inversión como Uncork Capital o Founder Collective. También se encontraba el ex consejero delegado de Reuters y, posteriormente, de Thomson Reuters tras su fusión, Tom Glocer.