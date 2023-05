Twitter confirma que un error permitió que los tuits de los usuarios de Círculo de Twitter se mostraran en 'Para ti'

Twitter ha reconocido que los tuits privados de algunos usuarios de Círuclo de Twitter se mostraron públicamente en el apartado de 'Para ti' de la red social debido a un incidente de seguridad ocurrido a principios de este año, que fue identificado por el equipo de seguridad y "solucionado de inmediato".

La característica principal de la herramienta Círculo de Twitter es que permite a los usuarios tuitear contenido dirigido únicamente a un grupo reducido de usuarios y seguidores. De esta forma, se pretende que los usuarios puedan compartir contenido de forma más cómoda con un grupo de perfiles privados.

Sin embargo, desde el pasado mes de abril algunos usuarios habían comenzado a reportar errores en sus tuits privados, que recibían visualizaciones y 'Me gusta' de cuentas que no estaban incluidas dentro de su perfil de Círculo. Es decir, los tuits estaban mostrándose públicamente en el apartado de 'Para ti', que ofrece contenido personalizado a todos los usuarios de Twitter según sus gustos e intereses, y no solo para los usuarios de Círculo.

Ahora, la compañía liderada por Elon Musk ha reconocido en un correo electrónico enviado a los usuarios afectados, al que ha tenido acceso The Guardian, que los tuits se estaban mostrando de forma pública por un "incidente de seguridad" que tuvo lugar a principios de año.

Según explica Twitter en el correo, este incidente pudo haber permitido a los usuarios externos a perfiles de Círculo ver tuits que, de otro modo, "deberían haberse limitado al Círculo en el que estaban publicados".

Siguiendo esta línea, la compañía subraya que el problema fue identificado por su equipo de seguridad y "solucionado de inmediato" para volver a delimitar estos tuits a los usuarios de Círculo correspondientes.

En este sentido, Twitter remarcó en el correo electrónico que mantiene su compromiso de "proteger la privacidad" de las personas que utilizan sus servicios. Asimismo, admitió el "riesgo" que implica un incidente de estas características. "Lamentamos profundamente que esto haya sucedido", sentencia la compañía al respecto.

Europa Press