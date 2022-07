Twitter dice que no incumplió acuerdo de compra con elon musk

11 jul (Reuters) - Twitter Inc dijo el lunes que no ha incumplido ninguna de las obligaciones del acuerdo de compra con el CEO de Tesla Inc, Elon Musk.

El multimillonario dijo el viernes que buscaría poner fin a su acuerdo de 44.000 millones de dólares porque la compañía de redes sociales había incumplido múltiples disposiciones del pacto. (Reporte de Chavi Mehta en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)