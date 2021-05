Twitter estudia insertar reacciones a los tuits como 'animado', 'triste' o 'hmm'

Twitter contin煤a desarrollando la nueva funci贸n de reacciones a las publicaciones como las de Facebook, que permiten expresarse de formas distintas a trav茅s de cinco emojis disferentes para dar m谩s opciones que el 'actual', Me gusta'.

Adem谩s de los ya existentes corazones de 'Me gusta', Twitter plantea la introducci贸n de otras cuatro reacciones adicionales para que sus usuarios puedan expresar lo que sienten al ver un tuit: 'animado', 'hmm', 'triste' y 'haha', como ha descubierto en pruebas en el c贸digo de Twitter la desarrolladora inversa Jane Manchun Wing.

Estas nuevas reacciones, al igual que sucede en otras redes sociales como Facebook, pueden elegirse a trav茅s de una lista de emojis, en este caso horizontal, con una cara sonriente para 'haha' y una pensativa para 'hmm', mientras que 'animado' y 'triste' se expresar谩n con derivaciones de corazones.

Anteriormente, Twitter hab铆a enviado a algunos usuarios de su plataforma una encuesta para sondear su opini贸n sobre la posible introducci贸n de las Reacciones con emoji en los 'tuits', a la manera de Facebook.

En aquella encuesta, la plataforma tambi茅n pregunt贸 a sus usuarios sobre c贸mo se sentir铆an si vieran las reacciones negativas de otros usuarios, como un pulgar hacia abajo para mostrar 'No me gusta'. Esta reacci贸n no ha aparecido en las pruebas actuales.

