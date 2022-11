Twitter planea introducir un muro de pago para visualizar vídeos, según The Washington Post

Twitter está trabajando en una nueva característica que permitirá a los usuarios publicar vídeos y cobrar a otros por visualizarlos, funcionalidad que reportaría nuevos ingresos a la red social, según un correo interno al que ha tenido acceso The Washington Post.

Desde la formalización de la compra de la plataforma por parte de Elon Musk, el también propietario de Tesla ha barajado diversas características que planearía introducir próximamente en Twitter. Entre ellas, una revisión de Blue, sus servicio de suscripción de pago, que estrenará precio nuevo (8 dólares, frente a los 4,99 dólares actuales), así como un nuevo paquete de funcionalidades.

Ahora la red social estaría trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios generar beneficios con la publicación de contenido audiovisual o de vídeo, que se presentaría bajo el nombre de Paywalled Video, según ha podido saber The Washington Post.

Este muro de pago, que podría estar disponible entre la semana que viene y la siguiente, ofreería un funcionamiento similar a la plataforma de micromecenazgo para adultos OnlyFans, donde los usuarios pagan una cuota mensual para suscribirse a un determinado canal y ver su contenido.

Tal y como apunta el citado medio, el equipo que está desarrollando este 'paywall' ha identificado "riesgos relacionados con el contenido protegido por derechos de autor, los problemas de confianza del creador/usuario y el cumplimiento legal". Por este motivo, se espera que esta función pase por un proceso de revisión antes de continuar u desarrollo.

Según la información aportada por este correo electrónico interno, los creadores podrán habilitar el muro de pago una vez hayan compartido sus vídeos en la plataforma, a los que podrán poner un precio de un dólar, dos dólares, cinco dólares o 10 dólares.

Todos aquellos contenidos protegidos por estos muros de pago contarán con una imagen difuminada y presentarán un símbolo de un candado, lo que indica que se debe pagar por desbloquear dicho vídeo,

Una vez formalizado el pago, se desbloqueará el vídeo y tanto el creador del contenido como la plataforma recibirán una cantidad determinada (el primero lo hará a través de Stripe). Por el momento, se desconoce cómo se hará la repartición de dichos ingresos.

En caso de que los usuarios decidan no pagar por ese contenido, aunque no lo podrán ver, seguirán teniendo la oportunidad de retuitear dicha publicación o pulsar 'me gusta'.

Europa Press