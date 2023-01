Twitter prohíbe las aplicaciones de terceros con la última actualización de su acuerdo para desarrolladores

Twitter ha anunciado que prohibirá las aplicaciones de terceros en la última actualización de sus políticas para desarrolladores, una normativa en la que establece los usos de su interfaz de programación de aplicaciones (API).

Varios clientes de la plataforma propiedad de Elon Musk denunciaron hace unos días no recibir respuesta por parte de Twitter para ofrecer sus servicios debido a un supuesto fallo en este 'software', que permite que las aplicaciones se comuniquen entre sí.

Entre algunas de las afectadas que notificaron este problema se encontraban TweetBot, Twitterrific o Fenix, que integran sus propias características y las combinan con las ya existentes en la red social.

La compañía confirmó este martes a través de su perfil Twitter Dev que la plataforma estaba "haciendo cumplir sus reglas API de larga data", lo que podría resultar en que algunas de esas aplicaciones externas no funcionasen.

Entonces, Twitter no identificó a qué tipo de normas se estaba refiriendo, algo que denunciaron clientes como TweetBot, que se mostró abierto a cumplimentar estas reglas siempre que Twitter especificara cuáles eran.

La plataforma ha actualizado ahora su página Developer Agreement (Acuerdo para desarrolladores), en la que establece las acciones a las que se deben abstener los desarrolladores en torno al uso la API y sus modificaciones.

El apartado que destaca este aspecto es el que se refiere a las 'restricciones en el uso de materiales con licencia', con la sección A, 'Ingeniería inversa y otras restricciones'. En él, Twitter indica que los desarrolladores no realizarán ni intentarán ni permitirán que otros apliquen ingeniería inversa, descompilen, desensamblen o traduzcan la API de Twitter.

Este acuerdo también sostiene que los desarrolladores no podrán "intentar obtener el código fuente, los secretos comerciales o los conocimientos técnicos subyacentes de cualquier API de Twitter" y que no se les permitirá "modificar, interrumpir o deshabilitar las características o la funcionalidad de la API de Twitter".

En relación a las aplicaciones de terceros, la plataforma insiste en que este nuevo acuerdo no permite "usar o acceder a los materiales con licencia para crear o intentar crear un servicio o producto sustituto o similar a las aplicaciones de Twitter".

Por el momento, ni Fenix ni Tweetbot han respondido a esta modificación del contrato para desarrolladores, al contrario que Twitterrific, que ha anunciado en su blog que ha descontinuado su plataforma.

"Lamentamos decir que la repentina e indigna desaparición de la aplicación se debe a un cambio de política no anunciado ni documentado por un Twitter cada vez más caprichoso, un Twitter que ya no reconocemos como digno de confianza ni con el que queremos seguir trabajando", ha puntualizado la empresa que lo desarrolla, The Icon Factory.

Con ello, ha adelantado que Twitterrific ya no está disponible para iOS y macOS y que las suscripciones de iOS serán canceladas automáticamete por la tienda virtual de Apple, App Store.

Europa Press