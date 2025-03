Tyler Naquin dice que su intento de regreso a las mayores como lanzador comenzó el año pasado

GOODYEAR, Arizona, EE.UU. (AP) — Al comenzar su intento de regreso en una nueva posición, Tyler Naquin, ahora pitcher derecho de los Guardianes de Cleveland, afirma que su transición de jugar en el jardín a lanzar se estuvo gestando durante más de un año.

Naquin, quien jugó en el jardín para cuatro equipos de las Grandes Ligas entre 2016 y 2023, firmó un contrato de ligas menores con los Guardianes. Abriga la esperanza de regresar a las mayores, ahora como lanzador.

Dijo a los reporteros el viernes que comenzó a entrenar en el montículo en enero de 2024.

“En realidad, estaba sentado en un estacionamiento con un amigo, él tiene un gimnasio en College Station (Texas),” dijo Naquin. “Simplemente lo miré y le dije: ‘Creo que voy a lanzar.’ Fuimos a recoger un guante y comenzamos a jugar a atrapar. Fue tan simple como eso, para ser honesto contigo”.

Ese amigo era Clay Tillman, quien dirige un centro de rendimiento deportivo. Regularmente jugaba a realizar atrapadas con Naquin y elaboró un programa de fuerza para él.

Naquin, de 33 años, dice que no ha lanzado en un juego real desde que jugaba para Texas A&M en 2010. Relató que también lanzó en la escuela secundaria, principalmente como cerrador, pero también comenzó un par de juegos.

Pero brilló en Texas A&M y llegó a las Grandes Ligas como un jardinero que casualmente tenía un brazo de élite.

Baseball Savant calificó la fuerza del brazo de Naquin en el percentil 98 entre los jugadores de las Grandes Ligas en 2021 y en el percentil 94 en 2022, sus dos últimas temporadas completas en la gran carpa. Naquin participó solamente en ocho juegos con los Medias Blancas de Chicago en 2023.

Naquin dijo el viernes que la velocidad de su recta ha alcanzado las 97 mph, pero es más consistente entre 94-96. Dijo que también tiene un cambio de velocidad y un cutter en su repertorio de lanzamientos.

“Definitivamente creo que personalmente hay más en mí, haciéndolo de la manera correcta y aprendiendo de estos chicos y conociendo mi cuerpo y cómo se mueve y recuperándome de la manera adecuada”, afirmó Naquin.

Mencionó que había comenzado a enviar videos de sí mismo en las primeras etapas de este experimento y agregó que “en algún momento, creo que algunas personas comenzaron a darse cuenta de que era algo real”.

También dijo que su agente se había puesto en contacto con los equipos, y señaló que un cazatalentos había asistido a una de sus sesiones de bullpen en College Station.

Naquin está intentando este regreso con la misma organización que lo seleccionó con la 15ta selección general en el draft de 2015. Jugó para los Guardianes de 2016 a 2020.

“Estoy agradecido de estar en un lugar que diría, por lo que he escuchado, es el número uno en desarrollo de lanzadores y simplemente trata a sus lanzadores como deberían ser tratados,” dijo Naquin. “¡Qué oportunidad tengo, de entrar en eso! Este también es un lugar donde me siento cómodo, he estado aquí. Hay caras familiares. Es una buena receta para el éxito si se hace de la manera correcta, y creo que estoy en un muy buen lugar para eso.”

