TYLin Suma a Ray LaHood, Exsecretario de Transporte de los EE. UU., al Directorio

San francisco--(business wire)--abr. 7, 2022--

TYLin, firma de consultoría de infraestructura de servicio completo reconocida a nivel mundial, sumó a Raymond H. (Ray) LaHood, exsecretario de Transporte y miembro del Congreso por parte del estado de Illinois durante mucho tiempo, al Directorio de la compañía. La carrera en el sector público, el liderazgo y los logros de LaHood beneficiarán a TYLin y a sus clientes, ya que desean hacerse camino en la inversión en infraestructura y en la Ley de Empleos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005898/es/

TYLin Board of Directors member Raymond H. (Ray) LaHood, former U.S. Secretary of Transportation and long-time Member of Congress from the State of Illinois. (Photo: Business Wire)

“Es un honor ser parte del Directorio de TYLin”, expresó LaHood. “TYLin ha establecido un historial de entrega de soluciones de infraestructura innovadoras y sostenibles en todo el mundo y es respetado por su integridad y excelencia técnica”.

LaHood se desempeñó como Secretario del Departamento de Transporte de los EE. UU. número 16 desde el 2009 hasta el 2013, durante la presidencia de Barack Obama. Antes, trabajó en la Cámara de Representantes de los EE. UU., desde 1995 hasta 2009, y representaba al distrito número 18 de Illinois. LaHood era muy respetado en ambos partidos del Congreso, y su habilidad bipartidista para encontrar el consenso era una fortaleza que lo acompañó durante su cargo en el Departamento de Transporte de los EE. UU.

Como Secretario de Transporte de los EE. UU., LaHood estableció un nuevo estándar para invertir en todos los modos de infraestructura y así mejorar la seguridad de los usuarios del sistema de transporte nacional. También supervisó la rápida y eficaz aplicación de la financiación de la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos de 2009, administrada por el Departamento de Transporte de los EE. UU.

En 2013, se reconoció el gran trabajo de LaHood para alcanzar la equidad de género en el sector de transporte. WTS International (WTS), asociación para construir el futuro del transporte con el avance de las mujeres a nivel mundial, le otorgó a LaHood el primer Premio “WTS Navigator”, que reconoce los logros de una persona o de una organización por el esfuerzo para atraer, retener y ayudar a crecer a las mujeres en el sector de transporte.

WTS también creó el premio “Honorable Ray LaHood” como tributo al exsecretario. Este premio anual reconoce al “hombre del año”, quien es clave a la hora de avanzar con la misión de WTS de atraer, retener y ayudar a crecer a las mujeres en el sector de transporte.

“TYLin es una compañía afortunada porque cuenta con un líder con visión de futuro en el transporte nacional como el Secretario Ray LaHood en el Directorio”, expresó Matthew Cummings, PE, presidente y director ejecutivo de TYLin. “El respeto que el secretario LaHood se ha ganado en el sector de transporte de los EE. UU. es una prueba de la sabiduría y la gran comprensión de todo el sistema de transporte del país. TYLin se beneficiará en gran medida por sus lineamientos y su experiencia”.

Acerca de TYLin:

Fundada en 1954, tylin es una firma de consultoría de infraestructura de servicio completo reconocida a nivel mundial comprometida con proporcionar diseños innovadores, rentables y construibles para el mercado global de infraestructura. con 3200 empleados que trabajan en 65 oficinas en el continente americano, asia y europa, la firma presta apoyo en proyectos de diferente tamaño y complejidad. tylin es miembro de dar group, grupo global de servicios profesionales de propiedad privada, y su familia de empresas de infraestructura global líder en la industria. para obtener más información acerca de la empresa, visite www.tylin.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220407005898/es/

CONTACT: Michael Luhning

Responsable de comunicación y marca global

Tylin

+1.618.606.2595

michael.luhning@tylin.com

Keyword: united states north america california illinois

Industry keyword: other energy professional services public transport energy other construction & property white house/federal government construction & property environment other transport other professional services rail transport public policy/government

SOURCE: TYLin

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 04/07/2022 03:48 pm/disc: 04/07/2022 03:48 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220407005898/es