Tyrhys Dolan: "Quiero ser titular en el Espanyol y dejar huella en LaLiga"

BARCELONA, 5 Ago. 2025 (Europa Press) -

El nuevo jugador del RCD Espanyol, el inglés Tyrhys Dolan, ha sido presentado este martes en el auditorio del RCDE Stadium tras firmar libre por cuatro temporadas, procedente del Blackburn Rovers de la Championship inglesa, y ha asegurado que llega dispuesto a asumir el reto de jugar en LaLiga EA Sports y dejar huella como titular en el equipo blanquiazul, además de vivir con emoción su primer derbi barcelonés contra el Barça de Marcus Rashford.

"Quiero ser titular. No he venido aquí a ser un número más. Quiero hacer ruido en la competición y demostrar que un jugador inglés puede triunfar en España. Este era un sacrificio que valía la pena. Llego con la mentalidad adecuada y mi objetivo es construir algo sólido y dejar una huella en la historia del Espanyol y LaLiga", aseguró en rueda de prensa.

Dolan, de 23 años y dos veces internacional Sub-20, se considera un jugador que trabaja "incansablemente". Y con esas ganas llega al Espanyol. "No doy menos del 100%, pero también tengo calidad técnica. Quiero levantar a la afición del asiento, que vengan sabiendo que van a ver algo especial, y aportar goles y asistencias al equipo", añadió.

El extremo derecho, que puede jugar también en la banda izquierda, reconoció que llegar a LaLiga EA Sports era un paso importante en su carrera. "La dimensión del Espanyol y el hecho de jugar en esta Liga, una de las mejores del mundo, supone un verdadero privilegio. En mi zona nadie ha llegado a jugar en España, así que mi familia y amigos están especialmente orgullosos; es algo sin precedentes", reconoció.

GANAS DE DERBI CONTRA RASHFORD

Y en LaLiga EA Sports se topará con otro jugador de Manchester recién llegado, como lo es un Marcus Rashford que jugará como cedido en el Barça. "Marcus Rashford ha venido al Barça, y yo estoy en el Espanyol. Es una locura pensar que dos chicos de Manchester jugaremos en la misma ciudad y en clubes rivales", reconoció.

"Es una historia increíble, y va a ser muy especial cuando nos enfrentemos. Estos son los partidos que hacen historia para un jugador", explicó con entusiasmo el futbolista británico, que creció en los mismos barrios del norte de Manchester que la estrella del conjunto blaugrana, cedido pero con opción de compra permanente.

Por su parte, Dolan ya ha debutado en pretemporada, en el amistosos contra el FC Union Berlin, y notó el salto competitivo. "He trabajado mucho en verano y eso me ha permitido entrar bien. Estoy manejando bien la adaptación, aunque sé que el nivel es otro. Me siento preparado", aseguró.

Considera que encaja bien en el estilo del técnico, Manolo González, quien valora su esfuerzo y creatividad. "Quiere jugadores que den el 110% y que aporten en ataque. Yo estoy aquí para ayudar a los delanteros, pero también para llegar al gol", manifestó.

También habló sobre su decisión de firmar por el Espanyol pese a tener otras propuestas como agente libre.

Recibí varias ofertas, pero la del Espanyol fue la que más me llamó la atención y encajaba con lo que buscaba para mí y mi familia. Fue el paso correcto, aunque supusiera salir de casa", matizó. "Estoy muy contento de estar aquí. Todo el mundo me ha hecho sentir bienvenido. No puedo agradecer lo suficiente al club esta oportunidad. Tuve otras opciones, pero cuando el Espanyol apareció en la mesa, para mí fue algo obvio. El club es inmenso y para mí es un honor formar parte de él", declaró al respecto. Además, desea poder jugar ante la afición 'perica'. "Estoy deseando vivir el primer partido con la afición. Ya he visto lo apasionados que son y tengo muchas ganas de sentir eso desde dentro", comentó sobre el ambiente del RCDE Stadium. Dolan también quiso lanzar un mensaje sobre salud mental, un tema que le toca de cerca. "Perdí a mi mejor amigo por este motivo. Es fundamental que los jóvenes hablen de cómo se sienten. Siempre hay salida si se afronta con la mentalidad adecuada", se sinceró el extremo inglés, que llega con ambición al RCD Espanyol.