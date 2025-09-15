LA NACION

Tyson Foods dejará de utilizar jarabe de maíz en sus productos a finales de 2025

15 sep (Reuters) - Tyson Foods anunció el lunes que dejará de utilizar ciertos ingredientes, como el jarabe de maíz de alta fructosa, en sus marcas, incluidos los productos cárnicos Jimmy Dean y Hillshire Farm, para finales de 2025 en Estados Unidos.

El envasador de carne dijo que también dejará de utilizar ingredientes como la sucralosa, el dióxido de titanio y el antioxidante sintético BHA/BHT.

"Revisamos y evaluamos continuamente nuestra cartera de productos para garantizar la máxima calidad de los productos que satisfacen las necesidades de los consumidores", dijo Donnie King, presidente ejecutivo de Tyson Foods.

La medida se produce después de que la empresa eliminó de sus productos los colorantes sintéticos derivados del petróleo, y de que el gigante de los productos envasados Coca-Cola decidió introducir en Estados Unidos un producto de Coca-Cola elaborado con azúcar de caña. (Reporte de Neil J Kanatt en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

